به گزارش خبرگزاری مهر، امسال برای نخستین بار کارگاه های آموزشی با موضوعات مختلف حوزه سینما و مستند در حاشیه پنجمین جشنواره فیلم عمار برگزار می شود.

در این کارگاه‌ها که در دو نوبت صبح و ظهر از تاریخ 11 تا 17 دی ماه در سالن شماره 3 سینما فلسطین برگزار می شوند، کارگردانان سینما، استادان و همچنین فیلمسازان جوان به ارایه مباحث تخصصی حوزه سینما و مستند خواهند پرداخت، زمان کارگاه های صبح که فیلمسازان و پژوهشگران جوان در این کارگاه ها تدریس خواهند کرد همه روزه ساعت 10 تا 12 بوده و استادان پیشکسوت در کارگاه های ظهر که همه روزه از ساعت 13 تا 15 برگزار می شوند مطالب خود را ارایه خواهند کرد.

متقاضیان شرکت در این کارگاه ها بایستی تا تاریخ 10 دی ماه 1393، از طریق سایت ammarfilm.ir و مراجعه به درگاه ثبت نام کارگاه های آموزشی عمار برای حضور ثبت نام کنند.

اولویت حضور در این کارگاه ها با افرادی است که سریع تر ثبت نام کرده باشند.

عناوین این کارگاه ها به این شرح است: کارگردانی و تدوین مستند با بررسی موردی مستند «مشتی اسماعیل» توسط مهدی حسینی وند و مهدی زمانپور کیاسری، سوژه یابی در سینما توسط مسعود ده‌نمکی، ترکیب بندی توسط اسفندیار شهیدی، کارگردانی سینما توسط بهروز افخمی، مدیریت تهیه و تولید پروژه های داستانی با بررسی موردی فیلم «قلاده های طلا» توسط محمد خزایی، مدیریت چشم مخاطب توسط محمد حسین نیرومند، گونه شناسی مستند توسط شهاب اسفندیاری.

همچنین کارگاه های آموزشی دیگری توسط فیلمسازان جوان به این شرح برگزار می شود: فیلمنامه نویسی خلاق توسط سیدمجتبی شریعتی، فن مصاحبه در مستند توسط سیدمهدی کرباسی و رضا صادقی، مراحل نگارش فیلمنامه مستند توسط محمدصادق باطنی، آشنایی با اصول مقدماتی تدوین توسط محسن آقایی، تصویربرداری مقدماتی توسط علی قاسم زاده، ایده پردازی برای فیلم کوتاه توسط محمدرضا خردمندان، مستند آرشیوی توسط مهدی نقویان.