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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۲۵

معرفی آثار بخش مسابقه برنامه تلویزیونی جشنواره «عمار»

معرفی آثار بخش مسابقه برنامه تلویزیونی جشنواره «عمار»

دبیرخانه پنجمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، لیست نهایی فیلم‌های بخش مسابقه برنامه تلویزیونی این جشنواره را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه برنامه تلویزیونی جشنواره فیلم عمار به شرح زیر است:

«پازل»، روح الله رحیمی

«ثریا»، محسن مقصودی

«حساس نشو»، میر محمد حسین رضوی

«نقطه مشترک»، محمدرضا باقری

«سمت خدا»، سید عبدالمجید رکنی

«یک برش زندگی»، محمود فلاح

«اقتصاد»، محسن دریا لعل

«شهید نادر مهدوی»، نوید ظریف کریمی

«حذف و اضافه»، علی مهرگان و امین کیانی

«یک معلم، یک خاطره»، اکبر علی اصغری

«کمیته مشترک»،  ایمان گودرزی

«اینجا لندن...»، محسن علینقیان

«جین»، مریم محمدی

«انقلاب دوم»، لعیا بدری

«هنر متعهد»، زینب چخماقی

«رهایی»، زهرا شیرمحمدی

«این مشکی زیبا»، زهرا چخماقی

«قندیل‌های شکسته»، مهرداد گودرز پور

«شهیدان ماه‌نشان»، مهدی کریمی

کد مطلب 2451453
عطیه موذن

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