ساخت موسیقی و صداگذاری «مردی که اسب شد» ادامه دارد

علی اکبر ثقفی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت «مردی که اسب شد» به کارگردانی امیرحسین ثقفی گفت: بهمن اردلان همچنان صداگذاری این فیلم را انجام می دهد و ساخت موسیقی توسط کارن همایونفر ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تدوین این فیلم توسط مستانه مهاجر به پایان رسید و امیدوارم فیلم بتواند در سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد.

ثقفی در پاسخ به این پرسش که «مردی که اسب شد» چه زمان آماده نمایش است؟ گفت: با توجه به روند صداگذاری، ساخت موسیقی و دیگر مراحل فنی فیلم، فکر می کنم تا چند هفته دیگر کاملا آماده نمایش باشد.

«مردی که اسب شد» سومین اثر امیرحسین ثقفی بعد از «مرگ کسب و کار من است» و «همه چیز برای فروش» است. کارن همایونفر که ساخت موسیقی «همه چیز برای فروش» را برعهده داشت، در سی و دومین جشنواره فیلم فجر، دیپلم افتخار بهترین موسیقی را دریافت کند.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی «مردی که اسب شد» آمده است: من دیگر نمی‌توانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم. اسب دیگر نمی‌توانست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی‌توانستم...اسب...من...اسب...

محمود نظرعلیان، لوون هفتوان، مزدک میرعابدینی، ملیسا ذاکری، مهتاب سعیدی، سیداحمد محمدی، میثم غنی‌زاده و بهمن صادق‌حسنی در این فیلم حضور دارند.

عوامل فیلم سینمایی «مردی که اسب شد» عبارتند از نویسنده و کارگردان: امیرحسین ثقفی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، تدوین: مستانه مهاجر، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، طراح چهره‌پردازی: محمدرضا قومی، صدابردار همزمان: محمد حبیبی، دستیار اول کارگردان: کاوه قاسم‌زاده، منشی صحنه: فاطمه ثقفی، دستیار دوم کارگردان: محسن بهجت، برنامه‌ریز: بابک اعطا، عکاس و تصویربردار پشت‌صحنه: سیداحمد محمدی، مشاور رسانه‌ای: بهناز شیربانی، جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، محمد رسول‌زاده، گروه فیلمبرداری: سعید خادمی، داریوش طاهری، مرتضی نوجوان رحمانی، علی جعفری، مهرداد کاظمی، امیرعطا قنبری‌جاوید.