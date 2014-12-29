به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در روزهاي ۹ و ۱۰ دي، ميزبان انديشمنداني از ايران، تايلند، سريلانكا و ميانمار براي برگزاري گفتوگوي اسلام و بوديسم با عنوان «همكاري مسلمانان و بوداييان براي مقابله با خشونت و افراطگرايي» است.
گفتوگوي چندجانبه اسلام و بوديسم، به همت مركز گفتوگوي اديان و تمدنهاي اين سازمان، با حضور رهبران و انديشمندان عاليرتبه بودايي از كشورهاي سريلانكا، ميانمار و تايلند و نيز انديشمندان مسلمان از ايران، با عنوان «همكاري مسلمانان و بوداييان براي مقابله با خشونت و افراطگرايي» روزهاي ۹ و ۱۰ دي در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، برگزار ميشود.
بنا به گفته اين خبر، با توجه به درگيريهاي قومي در سالهاي اخير در ميانمار و كشتار بيرحمانه جمعي از مسلمانان بيگناه ميانمار توسط يك گروه افراطي از بوداييهاي آن كشور، تلاش مشترك انديشمندان مسلمان ايران و برخي رهبران بودايي از كشورهاي شركتكننده در اين دور گفتوگو، براي توقف اين خشونتها و حفظ همزيستي و صلح، از اهميت زيادي برخوردار است و اين كنفرانس به همين منظور در ايران، تشكيل ميشود.
مراسم افتتاحيه اين نشست با حضور و سخنراني دكتر ابوذر ابراهيميتركمان، رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، سيد مصطفي محققداماد، رييس گروه اسلام فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، حجتالاسلام ابوالحسن نواب، رئيس دانشگاه اديان و مذاهب، حسن بلخاری، مدير گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران و عليمحمد حلمي، رئيس مركز گفتوگوي اديان و تمدنهاي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همچنين گالاگاما داماراسي ترو، مشاور رييس جمهور سريلانكا، آشين نيانسسارا، رئيس آكادمي مطالعات بينالمللي بوديسم از ميانمار و پرا كرو ويبول پاتتاناكيت از تايلند، از ساعت۹:۳۰ لغايت ۱۲ روز سهشنبه ۹ دي در محل حسينيهي الزهراي (س) سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، برگزار ميشود.
انديشمندان بودايي و مسلمان در اين دور از گفتوگو، مقالات خود را درباره موضوعات «نقش رهبران اديان در توسعه ارزشهاي معنوي و اخلاقي» «همكاري مسلمانان و بوداييان؛ چالشها و راهكارها» «توصيه اسلام و بوديسم به اعتدال و دوري از خشونت و افراطگرايي» ارايه خواهند داد.
همچنين براساس برنامه منتشر شده اين دور از گفتوگوها، روز دوم اين گفتوگوها روز چهارشنبه ۱۰ دي در شهر قم ادامه مييابد.
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