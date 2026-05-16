به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم که در سالن کنفرانس بین‌المللی بن دارانایکه (BMICH) برگزار شد، به همت مؤسسه تنویر برای مطالعات اسلامی و گفت‌وگوی ادیان سازماندهی بود؛ این رویداد بخشی از تلاش‌های مداوم این مؤسسه برای ترویج درک متقابل ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز در سریلانکا است.

این مراسم توسط ون. گالله سومناس رئیس سابق دانشگاه بودایی و پالی سریلانکا برگزار شد. هینیدوما سونیل سنوی، وزیر بوداساسانا، امور مذهبی و فرهنگی و شیخ ارکم نورامیت، دبیرکل جمعیةالعلماء سریلانکا به عنوان مهمان ویژه در این برنامه شرکت کردند نیز تعداد زیادی از نمایندگان سیاسی، رهبران مذهبی بودایی و مسلمان، دانشگاهیان، رسانه‌ها، نمایندگان جامعه مدنی و نیکوخواهان از جوامع مختلف در این مراسم حضور داشتند.

کتاب توسط ون. پروفسور سامانتا ایلانگاکون، استاد ارشد گروه فلسفه دانشگاه پرادنیا بررسی شد. وی بر اهمیت گفت‌وگو و درک متقابل بین جوامع مذهبی در جامعه معاصر تأکید کرد.

سخنرانان این مراسم تأکید کرده‌اند که شباهت‌هایی مانند تأکید بر مهربانی، صلح، اخلاق و همزیستی در هر دو سنت دینی اسلام و بودیسم می‌تواند پایه‌ای برای کاهش تنش‌ها و تقویت وحدت اجتماعی در سریلانکا باشد.

مؤسسه تنویر برای مطالعات اسلامی و گفت‌وگوی ادیان، یک نهاد آموزشی پیشرو است که مطالعات الهیات اسلامی را به زبان سینالی برای دانشجویان مسلمان ارائه می‌دهد.

این مؤسسه علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، از طریق برگزاری سمینارها، گفت‌وگوها، نمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها با حضور پیروان مذاهب مختلف فعالانه در ترویج درک میان‌ادیانی مشارکت دارد.

انتشار کتاب «گفت‌وگوی بودایی، مسلمان» انتظار می‌رود به عنوان منبعی مهم برای تقویت احترام متقابل، درک و گفت‌وگوی سازنده بین جوامع در سریلانکا عمل کند.