نرخ تورم خراسان رضوی نسبت به کشور ۳.۵ دهم درصد کمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی قبل از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار شد، ‌اظهار كرد: مجموع اعتبارات استان تا پایان آذر ماه امسال یکهزار و ۲۱ میلیارد تومان بوده كه از این مقدار ۶۴۷ میلیارد تومان نزدیک به ۶۴.۳ درصد تخصیص یافته است.

معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی افزود: همچنین اعتبارات جاری و هزینه ای ۳۲۱ میلیارد تومان بوده كه ۲۲۰ میلیارد تا كنون تخصیص داشته است.

جمشیدی ادامه داد: اعتبارات تملك سرمایه ای ۶۱ درصد، ‌ اعتبارات ملی با ۱۳۴ میلیارد تومان با ‌۸۳ درصد تخصیص و ۱۰ میلیارد تومان به توزان منطقه ای اختصاص یافته که از این مقدار ۱۰۰ درصد آن تخصیص داشته است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت اعتبارات خراسان رضوی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: ردیف‌های جدیدی در این حوزه اضافه شده و این موضوع سبب شده که شاخص اعتبارات کاهش پیدا کند.

جمشیدی تصریح کرد: درآمدهای امسال استان خراسان رضوی یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و در سال آینده باید دو هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان را در خراسان رضوی وصول کنیم که البته در سال آینده مجموع اعتبارات عمرانی و جاری ۶۴۷ میلیارد تومان است.

معاون برنامه ریزی بودجه استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه این اعتبارات نزدیک ۶ درصد اعتبارات کل استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد تاكید کرد: نزدیک به ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه سال ۹۴، ۲ درصد برای نفت و گاز نزدیک به ۱۰۱ میلیارد تومان، برای مصوبات خاص ۷ میلیارد تومان، برای آسفالت راه‌های استانی ۹ میلیارد تومان، برای توسعه مساجد، مصلی و زیارت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

جمشیدی اضافه كرد: در لایحه جدید برای طرح‌های ملی عمرانی ۶۰۱ میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی بیان كرد: مصوبات پروژه‌های سفر دولت به استان تاكنون حداقل ۸۰ درصد تخصیص یافته است كه ۱۰ میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای، ۳۰ میلیارد تومان برای مدیریت بحران و ۱۲میلیارد تومان از محل ردیف ۵۴۰ هزار جزء سه از طرف معاونت برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری به تصویب رسیده است.

وی در ارتباط با وضعیت بودجه حاشیه شهر مشهد در سال ۹۴ عنوان كرد: ما دنبال ردیف‌های بودجه در لایحه بودجه سال ۹۴ برای حاشیه شهر مشهد هستیم و دولت به دلیل حساسیت‌هایی که وجود داشت ردیف خاصی را در این زمینه در نظر نگرفت.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: البته دولت به ما اعلام كرده است تا مطالعات تكمیلی را در روند وضعیت حاشیه شهر انجام دهیم و نتایج را برای دولت ارسال كرده تا آنان منابع مالی لازم را ابلاغ كنند.

وی با اشاره به اینکه مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای کشف رود قرار است اختصاص پیدا كند، تصریح کرد: نرخ بیکاری در تابستان سال ۹۳، ۹.۲ دهم درصد بوده که نسبت به بهار ۸ درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم استان خراسان رضوی در آذر ماه سال ۹۳، به ۱۳.۲ دهم درصد تبدیل شده است.

جمشیدی با اشاره به اینکه نرخ تورم استان نسبت به کشور ۳.۵ دهم درصد کمتر است تصریح کرد: در بسیاری از شاخص‌های توسعه اقتصادی آمار خراسان رضوی نسبت به کل کشور بهتر است هر چند این آمار در شرایط فعلی راضی کننده نیست.

وی بیان داشت: هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای ما امسال در خراسان رضوی باید وصول شود و برای سال آینده باید به ۲ هزار و ۴۹۵ میلیارد تومان وصول کنیم و مجموع اعتبارات جاری و عمرانی برای سال ۹۴ بیش از ۶۴۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

جمشیدی اضافه كرد: همچنین اعتباراتی که در لایحه بودجه در بخش جاری پیش‌بینی شده نیز ۳۴۶ میلیارد تومان است که ۶درصد بودجه از سهم کل کشور است و در حال حاضر در بخش حقوق ما ۳۳ میلیارد تومان کسری داریم.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: اعتبارات عمرانی ما در سال ۹۴ نزدیک به ۹.۹ درصد کاهش داشته اما سهم ما در کشور افزایش یافته و در لایحه بودجه ۹۴ دارای الزاماتی است.

وی تصریح کرد: اعتبارات سال ۹۴ بیش از ۱۰۲ میلیارد تومان است که برای توسعه مساجد، بقاع متبرکه و مصلی‌ها و زیارت نیز ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و ۱۳۳ میلیارد تومان نیز در بودجه ۹۴ اعتبارات ملی در نظر گرفته شده و اعتبارات طرح‌های ملی ۶۰۱ میلیارد تومان است که در سال ۹۳ بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است.

جمشیدی در ارتباط با بودجه زیارت گفت: در ابتدا قرار بود این بودجه تنها به سه استان خراسان رضوی، قم و فارس توزیع شود که در حال حاضر با موضوعات توسعه مساجد، بقاع متبرکه، مصلی‌ها و زیارت در نظر گرفته شده و در سال ۹۴ برای خراسان رضوی ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی گفت: مصوبات سفر دولت به استان به دو دسته کلی تقسیم می‌شد یک سری تفاهم‌نامه‌های معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور و مصوبات شورای اداری استان و دیگری مصوبات جلسه هیئت دولت بود که ۸۰ درصد اعتبارات پروژه‌های ملی در ۹ ماهه امسال محقق شده است.

وی در ارتباط با میزان بیکاری در استان خراسان رضوی بیان كرد: نرخ بیكاری در بهار ۹۳ در خراسان رضوی ۱۰ درصد بود و در تابستان به ۹.۲ درصد رسید و در ۱۲ ماه منتهی به آبان خراسان رضوی ۱۴.۴ بوده و این در صورتی است که این رقم در کشور ۱۷.۸ درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری خراسان رضوی در پایان به تصویب طرح آمایش سرزمین اشاره كرد و افزود: شروع مطالعات طرح آمایش سرزمین استان از سال ۸۷ بوده است كه مرحله اول آن در سال ۸۹ تمام شد و مرحله دوم آن از سال ۹۰ آغاز و تا آذر امسال ادامه داشت.

وی افزود: سند آمایش سرزمین خراسان رضوی بالاترین سند فرادستی در استان می باشد كه برای تمام طرح ها و برنامه های استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.