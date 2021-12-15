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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۹

در لایحه بودجه سال آینده؛

اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان بوشهر ۲۳ درصد رشد دارد

اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان بوشهر ۲۳ درصد رشد دارد

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر از رشد ۲۳ درصدی اعتبارات عمرانی و تملک دارایی این استان در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویشی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان بوشهر در لایحه بودجه سال آینده دو هزار و ۲۷۵ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی و تملک دارایی استان بوشهر در سال جاری را هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان است گفت: در لایحه بودجه سال آینده برنامه آمایش سرزمینی مورد توجه ویژه قرار دارد و بر این اساس طرح‌ها و پروژه‌ها اجرایی می‌شود و همچنین تولید و اشتغال محور این لایحه است.

درویشی اهداف اجرایی شدن طرح آمایش سرزمینی را عدالت محوری دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از مطالبات مهم مردم است که این مهم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر اضافه کرد: توسعه سرمایه‌گذاری و اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی و تولیدی که الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی است در سال‌های گذشته محقق نشد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تاکنون حدود ۶.۷ درصد بوده است تصریح کرد: ۳.۵ درصد از محل بهره‌وری و ۴.۵ درصد از محل سرمایه‌گذاری رشد ۸ درصدی محقق می‌شود.

افزایش اعتبارات هزینه‌ای

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر رشد اقتصادی استان بوشهر را به‌صورت میانگین ۵.۹ درصد دانست و تصریح کرد: سال آینده این میزان رشد اقتصادی به هشت درصد برای کشور و استان بوشهر ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است.

درویشی از افزایش اعتبارات هزینه‌ای استان بوشهر در سال آینده خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان بوشهر از ۵۰۰ میلیارد تومان سال جاری به ۶۲۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر، با اشاره به اعتبارات طرح‌های عمرانی از محل ردیف‌های ملی افزود: اعتبارات از محل ردیف‌های ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش‌یافته و پروژه خط ریلی بوشهر از محل ردیف ملی از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

کد مطلب 5376417

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