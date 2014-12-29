دفاع قزوه از بودجه برگزاری جشنواره شعر انقلاب/ این یک مانور فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره سراسری شعر انقلاب صبح امروز دوشنبه ۸ دیماه با حضور علی داوودی دبیر این رویداد و علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری در تالار اندیشه برگزار شد.
پس از توضیحات ابتدایی قزوه و داوودی پیرامون کیفیت برگزاری چهارمین دوره این جشنواره نوبت به طرح سوالات اصحاب رسانه رسید که در این بخش داوودی در پاسخ به سوالی پیرامون ترکیب برگزیدگان این دوره از جشنواره گفت: با داوری آثار در 6 بخش در هر بخش ما سه برگزیده خواهیم داشت و اینگونه از میان 171 شاعر ما 18 برگزیده معرفی خواهیم کرد.
قزوه در این بخش درباره اهدای جایزه به برگزیدگان گفت: جشنوارههای مسابقهای در کشور ما زیاد شدهاست و باید توجه داشته باشیم که همه ظرفیت ادبی و هنری ما چهرههای حاضر در این جشنوارههای نیستند.
برگزیدگان جشنواره الزاماً برترینهای شعر انقلاب نیستند
وی با اشاره به جایگاه شاعرانی همچون سلمان هراتی، قیصر امینپور و حسن حسینی تأکید کرد: این عزیزان هیچ کدام اهل شرکت در جشنوارههای مسابقهای نبودند اما خود پیگیر فعالیت و نشر آثارشان بودند و مسیر خود را به خوبی طی میکردند. همیشه نباید ملاک ما در قضاوت ظرفیت ادبی کشور استناد به شاعران حاضر در مسابقات باشد. اینگونه نیست که برگزیدههای یک جشنواره لزوماً بهترینهای شعر ما باشند. همین امروز شاعر جوانی مانند فاضل نظری به رغم درخششی که در حوزه شعر دارند اصلاً اهل حضور در جشنوارهها و مسابقهها نیستند.
قزوه تصریح کرد: عدهای در عرصه شعر و ادب هستند که مسیر خود را میروند و کار خودشان را فارغ از هیاهوهای جشنوارهای و مسابقهای پیش میبرند. ما باید به تمام این ظرفیتها توجه داشته باشیم.
دربخش دیگری از این نشست داوودی در پاسخ به سوالی پیرامون سرانجام آثار برگزیده در جشنواره تأکید کرد: این آثار حتماً درآینده در قالب مجموعهای منتشر میشود.
دبیر جشنواره شعر انقلاب درباره امکان اطلاع شاعران و علاقمندان از کیفیت آثار حاضر در جشنواره هم گفت: میتوان برای دورههای بعد این امکان را در نظر گرفت که کلیه آثار پذیرفته شده به صورت آنلاین قابل مشاهده و مطالعه باشد و حتی به واسطه امتیاز دهی دایره داوران هم گستردهتر شود. این درآینده شاید اجرایی باشد اما در این دوره صرفا انتشار آثار برگزیده را خواهیم داشت.
علیرضا قزوه هم درباره این رویکرد حمایت از شاعران برگزیده از سوی دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری گفت:ما باید به سمتی حرکت کنیم که دفاتر حوزه هنری در سراسر کشور پایگاهی امن و سالم برای شاعران و نیروهای جوان شعر و ادب انقلاب باشد. به همین دلیل هم سعی ما در این جشنوارهها نه اعلام برگزیده و اهدای جوایز نقدی که بیشتر فراهم آوردن بستری برای کشف و معرفی چهرههای گمنام شهرستانی است.
در مانور فرهنگی این هزینهها ناچیز است
قزوه در ادامه به برخی انتقادات درباره بودجه برگزاری رویدادهای ادبی از این جنس گفت: برخی مدعی بالا بودن این هزینهها هستند اما واقعاً آیا کل بودجه جشنواره به اندازه یک موشک که در یک مانور نظامی شلیک میشود هست؟ این جشنواره و جشنوارههایی از این دست هم مانور فرهنگی هستند.
وی ادامه داد: ما مشغول ساماندهی یک مانور فرهنگی هستیم و در این زمینه هزینههایی از این دست اصلاً بالا نیست و ناچیز است.
قزوه از «استمرار» و «مردمی بودن» به عنوان دو ویژگی مهم تأثیرگذاری یک رویداد و جشنواره ادبی اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که این تعداد رویداد و جشنواره ادبی در کشور در همان چند دوره ابتدایی متوقف نماند و استمرار داشته باشد. نه اینکه بعد از چند دوره به دلایلی همچون نبود بودجه رویدادی تعطیل و به طور کامل فراموش شود. در بلند مدت است که یک رویداد فرهنگی میتوان اثرگذار باشد.
پیشنهاد برگزاری جشنواره شعر انقلاب در مسیر پیادهروی اربعین
مدیر دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری در ادامه با اشاره به لزوم و اهمیت این جنس فعالیتها به غفلتهای فرهنگی صورت گرفته در مقاطع مختلف اشاره کرد و گفت: همین راهپیمایی عظیم اربعین ظرفیت بسیار بالایی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ انقلاب است که متأسفانه ما توجه جدی به آن نداشتهایم.
وی در ادامه با طرح این پیشنهاد که میتوان یکی از دورههای آتی جشنواره شعر انقلاب را در همین موکبهای زائران در مسیر پیادهروی اربعین برگزار کرد گفت: حوزه هنری توان اجرای چنین برنامههایی را دارد و به همین دلیل است که صراحتاً معتقدم اگر حوزه هنری نمیبود امروز ادبیات انقلاب تا این اندازه شکوفا نشده بود.
قزوه در پایان تأکید کرد: این امانتی است که امروز به دست ما سپرده شده و باید آن را به بهترین شکل به آیندگان منتقل کنیم.
چهارمین جشنواره سراسری شعر انقلاب، ۱۵ دی ماه ۱۳۹۳ در شهر زاهدان برگزار خواهد شد.
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