۲حادثه رانندگي در خمین، ۴ کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس پليس راه استان مركزي در ارتباط با این حوادث گفت: دو تصادف جرحي از طريق مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ اعلام شد كه ماموران پليس مربوطه به همراه عوامل امدادي در صحنه حوادث حاضر شدند.

سرهنگ مهدي حسني بیان کرد: در اولين حادثه روز گذشته كه در ساعت ۹و ۱۹ در محورخمين- موچان به علت واژگوني خودروي پژو روي داد، سرنشين خودروي پژو به علت شدت جراحات وارده در دم جان سپرد وراننده خودرو زخمي وتوسط نيروهاي امدادي به بيمارستان منتقل شد.

وی علت اين حادثه را ناتوانی راننده در كنترل وسيله نقليه توسط راننده خودرو به علت تخطي از سرعت مطمئنه عنوان كرد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان مرکزی گفت: حادثه ديگر نیز در ساعت۱۳ همان روز در خيابان شريعتي شهرستان خمين بين يك دستگاه كاميون، خودروي تاكسي و يك دستگاه موتورسيكلت روی داد.

سرهنگ ابوالفضل اميدي بیان کرد: سرنشين موتور سيكلت به علت شدت جراحات وارده در دم جان سپرد و راننده موتور سيكلت زخمي و توسط نيروهاي امدادي به بيمارستان انتقال داده شد.

وی علت اين حادثه رانندگي را تغيير مسير ناگهاني موتورسيكلت به علت ناتواني راننده در كنترل وسيله نقليه عنوان کرد.