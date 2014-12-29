صادرات کالا در گمرک استان بوشهر 51 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پورحیدر پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح وضعیت صادرات و واردات از گمرکات استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: در زمینه واردات کالا از طریق گمرکات استان بوشهر به داخل کشور شاهد افزایش پنج درصدی نسبت به سال گذشته هستیم.

وی مهمترین کالاهای وارداتی از طریق گمرکات بوشهر را پلیمرها، خودرو سواری، نمایشگر، موز و برنج عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: کشورهای کره جنوبی، چین، هند، امارات متحده عربی، فیلیپین، آمریکا، ترکیه، سریلانکا، تایلند و ایتالیا بیشترین واردات کالا به گمرکات بوشهر را داشته‌اند.

مدیرکل گمرکات استان بوشهر اضافه کرد: یک میلیون و 100 هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد دلار طی 9 ماه ابتدایی امسال از طریق گمرکات استان بوشهر وارد کشور شده است.

وی در ادامه به صادرات کالا از گمرکات استان اشاره کرد و افزود: گمرک استان بوشهر دارای رتبه نخست کشور در زمینه صادرات مواد غیر نفتی به انضمام میعانات گازی است.

پورحیدر از افزایش 112 درصدی درآمد گمرکات استان بوشهر طی 9 ماه نخست امسال خبر داد و اذعان داشت: درآمد گمرکات استان بوشهر طی مدت یاد شده 20 هزار و 520 میلیارد ریال بوده است.

وی با اشاره به افزایش 51 درصدی صادرات کالا از گمرکات استان بوشهر از ابتدای امسال تاکنون، افزود: طی مدت یاد شده 23 میلیون و700 هزار تن کالا از گمرکات استان صادر شده است که از نظر ارزش دارای 30 درصد افزایش و از نظر حجم دارای 51 درصد افزایش است.

مدیرکل گمرکات استان بوشهر با اشاره به صدور 60 درصد از محصولات صادراتی استان بوشهر از منطقه و گمرک پارس جنوبی، اذعان داشت: محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از مهمترین محصولاتی صادراتی این منطقه بوده است و از دیگر کالاهای صادراتی استان می‌توان به آبزیان اشاره کرد.