به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، این شبهنظامیان از نیجریه وارد کامرون شده بودند. این نخستین حمله هوایی ارتش کامرون علیه بوکو حرام بوده است.
وزارت دفاع کامرون اعلام کرده است که نیروهای ارتش این کشور با بیش از هزار تن از شبهنظامیان گروه تروریستی بوکوحرام در شمال این کشور درگیر شده و موفق شدند تا آنها را به عقب برانند. این شبهنظامیان که از نیجریه وارد خاک کامرون شده بودند، سحرگاه روز یکشنبه کنترل یکی از پایگاههای نظامی کامرون در نزدیکی مرز را به طور موقت در اختیار گرفته و پرچم بوکوحرام را در بالای این ساختمان به اهتزاز درآوردند.
به گفته مسئولان وزارت دفاع کامرون، ارتش این کشور از طریق بمباران هوایی موفق به بیرون راندن این شبهنظامیان از خاک کامرون شده است. یک سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشته در جریان این حملات هوایی ۸ سرباز کامرونی مفقود شدند. این مقام مسئول از اعلام آمار دقیق تلفات بوکوحرام خودداری کرده است.
این نخستین باری است که ارتش کامرون برای مقابله با گروه بوکوحرام از نیروی هوایی خود استفاده کرده است.
در این میان رسانههای محلی کامرون گزارش دادهاند که در پی حملات اخیر بوکو حرام، هزاران تن از ساکنان مناطق مرزی با نیجریه از بیم جان، خانههای خود را ترک کردهاند. شبهنظامیان بوکوحرام روز شنبه با حمله به یک روستای مرزی ۳۰ نفر را به قتل رساندند.
ارتش کامرون همچنین هزاران سرباز را در مرز با نیجریه مستقر کرده است. این سربازان اخیرا موفق به برچیدن یکی از پایگاههای نظامی این گروه تروریستی شدند. در این پایگاه ۸۴ کودک نیز با هدف یادگیری تعلیمات نظامی اقامت داشتند.
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