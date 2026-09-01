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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

۷ محور مواصلاتی در شهرستان شادگان فعال است

۷ محور مواصلاتی در شهرستان شادگان فعال است

شادگان - نماینده مردم شادگان در مجلس گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و به رغم شرایط دشوار آب‌وهوایی، هفت محور مواصلاتی در شادگان فعال است و پروژه‌های راهسازی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم خنفری پیش از ظهر امروز سه شنبه در آئین بهره‌برداری از بخشی از محور دارخوین به شادگان که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه همکاران ما در استان، اعم از مدیرکل راهداری، مدیرکل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و مدیران شرکت آب و برق با انگیزه و تلاش فراوان، کار کرده اند و اکنون هفت محور شادگان فعال هستند.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیمانکار پروژه با وجود فراز و نشیب‌ها و ایستادگی در گرمای تابستان، این پروژه را به سرانجام رسانده است.

وی ادامه داد: زمانی که مقام معظم رهبری بر لزوم روایت قدرت و قوت نظام تأکید می‌فرمایند، این به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست بلکه به معنای آن است که برای رفع کمبودها برنامه‌ریزی کرده و نقشه راه تدوین کنیم.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابرپروژه انتقال آب از کارون به جراحی برای احیای اراضی شادگان، عنوان کرد: این پروژه که با حضور رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان در جلسات مختلف مورد پیگیری قرار گرفت، امروز به عنوان یک فرصت و ظرفیت برای شادگان مصوب شده است. ماده ۲۳ آن اخذ شده و اعتبارات آن نیز امسال ثبت شده است.

خنفری در خصوص وضعیت نامناسب شهری شادگان نسبت به میانگین استان و کشور، برای اجرای تفاهمنامه بازآفرینی شهری اعلام آمادگی کرد و ادامه داد: برای اجرای این طرح، نیاز به اعتبار داریم. امروز حضور وزیر راه و شهرسازی را به عنوان هدیه دوم به مردم شادگان تلقی می‌کنیم و خواهان تخصیص یک اعتبار ویژه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی به صورت نقدی برای اجرای آسفالت داخل مناطق فرسوده و بازآفرینی شهری هستیم.

وی به پروژه‌های فعال دیگر در شهرستان شادگان اشاره کرد و گفت: در حوزه آبرسانی، بزرگترین پروژه سازمان آب و برق در حال انجام است که کمتر از یک سال به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین در حوزه برق، مدارس، ورزش و سایر بخش‌ها، کارهای بزرگی انجام شده است.

کد مطلب 6934142

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