جریان فتنه هنوز هم در قالب ادبیاتی خاص در کشور ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالروز ۹ دی، دوشنبه شب با حضور جمعی از مسئولین و گروههای مختلف مردم در مسجد امام خمینی(ره) شهر قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور در این مراسم گفت: از ابتدای انقلاب برخی جریانات خاص که با امام(ره)، انقلاب و جنگ زاویه داشتند در پی تضعیف امام(ره) و انقلاب بودند و از مسیر خود بازنگشتند.

وی بیان کرد: در این میان ولایت در طول این سی سال همواره مظلوم بوده اما به دلیلی پایگاه مردمی همچنان مورد وثوق و علاقمندی مردم است و ریشه در میان مردم و اعماق جان آنها دارد.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه در ریشه یابی حوادث سال ۸۸ گفت: کسانی که ادعای مردمسالاری، جهوریت نظام، اتکاء به آراء ملت، آزادی بیان و قانون دارند قصد داشتند با تغییر قانون اساسی آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان پادشاه معرفی کنند و در آن هنگام هیچ صحبتی از میزان رأی ملت است و مردمسالاری در میان نبود.

ذوالنور ادامه داد: در مقطعی که اصطلاح طلبان به حکومت رسیدند از انجام هیچ جنایت هیتلری دریغ نکردند، چنانکه زمانی که کاندیدای ایشان در حوزه انتخابیه خلخال رد صلاحیت شد، طرفداران وی پیک نیک منفجر کردند و در خانه اعضای ناظرین مجلس خبرگان بمپ های دست ساز انداختند و این خانه ها و همچنین مدرسه علمیه این شهر توسط این افراد به آتش کشیده شد.

وی افزود: اینها همگی جنایت های هیتلری بود که اصطلاح طلبان مرتکب تک تک آنها شده اند و در دور دوم پیروزی آنها نیز با راه اندازی کارناوالهای شادی مدرسه های علمیه را به آتش می کشیدند.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: در سال ۷۶ نیز این افراد قبل از برگزاری انتخابات با طرح شعار "می نویسیم خاتمی می خوانند، ناطق نوری" سعی در القای تقلب در انتخابات داشتند که شکست خوردند.

ذوالنور اظهارداشت: در دوره اصلاحات کدام یک از آرمان های امام بود که مورد حمله قرار نگرفت حال آنکه از آرمان های امام تا اجرای حکم قصاص به عنوان حکم الله، همگی توسط اصطلاح طلبان زیر سئوال رفت و مورد حمله قرار گرفت.

وی گفت: فتنه ۸۸ از جانب ضد انقلاب نبود بلکه از داخل نظام شروع شد به عبارتی از درون "پوزیسیون"، "اپوزیسیون" شکل گرفت.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه یادآورشد: بقا، دوام و اقتدار یک نظام سیاسی به سرمایه های ملی آن کشور بستگی دارد و در این بین تعریف مشترکی از سرمایه ملی وجود دارد که آنهم اعتماد و اعتبار ملی است.

فتنه گران اقتصاد کشور را فلج کردند



این مسئول ادامه داد: اعتماد مردم به نظام و اعتماد نظام به مردم سرمایه اصلی کشور است و به تعبیر رهبری کسانی که این اعتماد ملی را مخدوش کردند به کشور خیانت کرده اند.

ذوالنور با اشاره به تصور اشتباه سران فتنه از فضای انتخابات در سال ۸۸ گفت: آقای موسوی دو ساعت پیش از اتمام انتخابات خود را با اختلاف رأی بالا پیروز انتخابات معرفی کرد و بعضی از سران و ساکتین فتنه و خواص مذبذب نیز به موسوی تلفن زدند و پیروی وی را در انتخابات تبریک گفتند و متاسفانه برخی از این افراد همچنان در رأس امور هستند.



وی گفت: جریان فتنه هشت ماه مملکت را فلج کرد به گونه ای که تمام کسبه بیکار بودند از آن گذشته اعتبار نظام نیز در دنیا مخدوش شد تا جایی که هر جا نظام می خواست از حق کسی دفاع کند، گفته می شد که ایران ابتدا مسائل داخلی خود را حل کند.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: چرا برخی نابخردانه مطرح می کنند که همان گونه که امام حسین(ع) حر را بخشید سران فتنه را ببخشید، حال آنکه حر از کرده خود پیشمان شد و به درگاه امام حسین توبه کرد اما سران فتنه حاضر نیستند حتی یک کلمه اظهار ندامت کنند.

ذوالنور گفت: در دیداری که با آقای کروبی داشتم از ایشان خواستم بازگردند و اظهار پشیمانی کنند اما وی گفت:" دست بنده نیست، زیرا کسانی که با فراخوان های ما به میدان آمدند و کودکان خود و یا اعضای بدن خود را از دست دادند، چه خواهند گفت" و این نشان می دهد که این افراد به فکر توبه و اظهار پشیمانی نیستند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سخنان آقای روحانی ۴۸ مورد کلمات توهین آمیز نسبت به منتقدین وجود دارد و باید بپرسیم این چه ادبیاتی است که ایشان بکار می برد.

ذوالنور افزود: آقای رئیس جمهور از وزیر علوم می خواهد که راه فرجی دانا را ادامه دهد در حالی که وزرای قبلی علوم در فتنه پرونده داشتند و مجلس به این افراد رای اعتماد نداد، اما این اظهارات توهین به شعور مردم است.

جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه اظهارداشت: متأسفانه فتنه امروز برای برخی خواسته و ناخواسته همچنان در جریان است و رئیس جمهور ناخواسته در این جریان قرار دارد.