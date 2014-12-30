دستگاه های مختلف خراسان شمالی مردم را به حضور در مراسم ۹ دی دعوت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی به مناسبت بزرگداشت نهم دی ماه، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بیانیه مشترکی صادر کردند.

در متن این بیانیه آمده است: تاریخ ۳۳ ساله انقلاب اسلامی مملو از نقاط عطفی است که در اذهان ملت شریف و ولایت مدار ایران اسلامی نقش بسته است. دوران غرور آفرین دفاع مقدس و رشادتهای جوانمردان این خطه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و پیشرفتهای هسته ای از نمونه های بارزی است که جزء هویت هر ایرانی ولایت مدار و متعهد است.

این بیانیه می افزاید: در این عرصه دشمنان و فتنه گران همواره در تلاش بوده اند که مسیر رشد و شکوفایی ملت ایران را سد کنند که با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبرفرزانه انقلاب ناکام گشته اند. فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ از دیگر نقشه ها و ترفندهای معاندان و مغرضان نظام بود که با بصیرت ملت شریف و شهیدپرور ایران در حماسه ۹ دی ۸۸ نقش بر آب شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: نهم دی‌ماه نشانه اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری نظام بود و این در حالی است که بسیاری از خواص و نخبگان بی‌بصیرت ادعا می‌کردند که مردم اعتمادشان به نظام از دست رفته است.

این بیانیه اضافه می کند: نکته برجسته‌ای که رویداد تاریخی ۹ دی ماه را متمایز می‌کند حضور میلیونی مردم آن هم در اوج فضاسازی مسموم دشمنان و فتنه‌گران در رسانه‌های خارجی و داخلی بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: آری ۹ دی ماه به گفته رهبر فرزانه انقلاب روز تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است و این حرکت مردم اتمام حجت برای همه است. ۹ دی روز بیداری و خروش و حضور ملتی است که به مقدساتش، نظامش و سالار شهیدانشان توهین شده و کاسه صبرشان لبریز شده بود.

این بیانیه می افزاید: در ۹ دی مردم نشان دادند که همواره با بصیرت به وصایای امام راحلشان گوش می دهند که می فرمود "همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد".

در پایان این بیانیه آمده است: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی پیروزی ملت مومن ولایت مدار ایران اسلامی از مردم بصیر استان برای حضور پرشور و شعور در مراسم گرامیداشت یوم الله نهم دی ماه که امشب در محل مسجد انقلاب بجنورد با سخنرانی آیت الله سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران برگزار می شود، دعوت به عمل می آورد.

بیانیه مجمع علمای خراسان شمالی به مناسبت ۹ دی

دبیرخانه مجمع علمای استان خراسان شمالی در آستانه فرا رسیدن یوم الله نهم دی ماه با صدور بیانیه ای ضمن دعوت مردم به حضور در مراسم گرامیداشت این روز خواهان اعمال اشد مجازات برای فتنه گران سال ۸۸ از سوی دستگاه قضایی شد.

در این بیانیه همچنین از شورای عالی امنیت ملی نیز تقاضا شده تا پرونده فتنه گران را از حصر خانگی آنها خلاصه نکرده و جهت پیگیری های قضایی به مسؤولین ذی ربط تحویل دهد.

این بیانیه در این رابطه می افزاید: از دستگاه قضایی تقاضامندیم فتنه گران سال ۸۸ را که مایه آشوب در کشور و چیره شدن دشمن بر ملت عزیزمان شده، به اشد مجازات محکوم نمایند.

دبیرخانه مجمع علمای استان خراسان شمالی در این بیانیه آورده است: در تورق تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی لحظه ها و روزهای حساس و سرنوشت سازی چشم جهانیان را به خود خیره می کند که مردم فهیم شهادت طلب و ایثارگر در کنار رهبر انقلاب و نائب الامام حماسه های بزرگی خلق کردند که ۹ دی نیز از همان لحظه های مهم و به یاد ماندنی و نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می رود.

در این بیانیه آمده است: متعاقب انتخابات باشکوه و سراسر شعور ملت فهیم ایران در سال ۸۸ دشمنان قسم خورده انقلاب و این مردم با همراهی عده ای فریب خورده و غافل بر آن شدند که این وحدت و همبستگی را بر هم زنند.

این بیانیه می نویسد: ملت رشید ایران اسلامی پشتیبانی خویش را از آرمان های امام خمینی (ره) تحت رهبری امام خامنه ای به منصه ظهور رساندند و اینگونه بود که روز ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت نام گرفت و روز شکوه ملت ایران و خذلان بدخواهان و توطئه چینان و دسیسه جویان گردید.

در پایان این بیانیه ضمن درخواست از قوه قضاییه برای اشد مجازات فتنه گران، از مردم این استان خواسته شده تا در برنامه محوری روز ۹ دی، که سه شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو هیأت رییسه خبرگان رهبری در محل مسجد انقلاب برگزار می شود، شرکت کنند.

درخواست برای محاکمه سران فتنه در بیانیه شورای تبلیغات اسلامی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی نیز در بیانیه ای به مناسبت فرا رسیدن نهم دی از مردم برای حضور گسترده در مراسم این روز دعوت کرده است.

در این بیانیه آمده است: نهم دی ماه سال ۱۳۸۸، یکی از زیباترین روزهای تاریخ حیات بشر است، بی شک خالق حماسه ماندگار ۹ دی، ملت بزرگ ایران است که با الهام از هدایت‌های الهی، مؤفق شد با حضوری به هنگام در صحنه و با شوری متکی بر شعور و بصیرت انقلابی، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین فتنه تاریخ علیه نظام دینی و ولایی را در هم شکسته و فتنه‌گران و حامیان داخلی و خارجی آنها را، متحیر کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در حماسه تاریخ‌ساز نهم‌دی، نظام، قدرت بسیج‌گری خود را به نمایش گذاشت و قدرت عاشورایی را در به حرکت درآوردن آحاد مختلف مردم به منصه ظهور رساند و این حماسه ماندگار و جاوید، جایگاه والا و برتر رهبری نظام را در روشنگری و بسیج اجتماعی و ملی بار دیگر به تصویر کشاند.

این بیانیه می افزاید: مردم ولایتمدار و بصیر باب الرضا گنجینه معرفت ها نیز هم گام با امت ایران اسلامی بلکه پیشتاز در عرصه حضور بوده و با خلق حماسه جاوید در هشتم و نهم دی ماه، ولایتمداری، بصیرت و بیداری خود را، بر اساس شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» به اثبات رساندند.

در ادامه این بیانیه آمده است: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در آستانه پنجمین سالروز این حماسه ماندگار و جاوید ضمن درخواست مؤکد از مسئولان نظام جهت محاکمه سران فتنه، از ائمه محترم جمعه و روحانیت معزز، جامعه خبر رسانی، به ویژه رسانه ملی جهت روشنگری ابعاد این فتنه عظیم تقدیر و تشکر داشته و از تمامی اقشار و آحاد مؤمن، خداجو و انقلابی استان دعوت می کند تا با حضور خود در مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی ماه که در جای جای این استان برگزار خواهد شد، همراه با ملت عاشورایی، حماسی و انقلابی ایران اسلامی، ابعاد مختلف و تازه این حماسه جاوید را مورد بررسی، کنکاش و بازخوانی قرار داده و با بهره گیری از ظرفیت های ادبی، هنری، فضاهای مجازی و سایبری و... سعی در بصیرت افزایی عمومی جامعه و زنده نگاه داشتن این حماسه بی نظیر تاریخ انقلاب اسلامی داشته باشند.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی به مناسبت ۹ دی

اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان شمالی در آستانه فرا رسیدن یوم الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت اقدام به صدور بیانیه ای کرده و در آن از مردم برای حضور پرشور و شعور در مراسم گرامیداشت ۹ دی دعوت به عمل آورده است.

در این بیانیه آمده است: حماسه بی نظیر ملت هوشیار و با بصیرت ایران در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ تمام فتنه ها و آشوب های دشمنان کینه توز را خنثی کرد و سدی بزرگ در مقابل بحران آفرینان و آتش افروزان ساخت که مسلما به عنوان برگ زرینی در کارنامه اش خواهد ماند.

این بیانیه می افزاید: ملت شریف ایران در حماسه ۹ دی با حضور پر شور خود تمامی عملیات روانی استکباری و صهیونیستی در فضای غبارآلود فتنه ۸۸ را با حماسه ای فراملی و همیت مذهبی در هم شکستند و در حقیقت این روز را می توان انقلاب سوم ایران اسلامی در پاسداری از آرمانهای والای امام راحل، شهدا و نظام مقدس اسلامی دانست.

در ادامه این بیانیه آمده است: ملت اسلامی ایران به حول و قوه الهی و بهره گیری از منویات رهبر فرزانه انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا(مد ظله العالی) مبنی بر خاموش کردن فتنه و اقدامات فتنه گران، یکی از روزهای پرشور و انقلابی ایران اسلامی را به پشتیبانی از آرمانهای حضرت امام(ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی، رقم زدند.

این بیانیه می افزاید: بار دیگر امت ولایتمدار ما ثابت کردند که با بصیرت و هوشیاری، همچنان در صحنه دفاع از آرمان‌های حضرت امام خمینی(ره) و حمایت از رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(دامت برکاته) حضور دارند و در برابر فتنه‌ها و فتنه‌گری‌ها ایستاده‌اند و با تمام وجود از نظام مردم سالاری دینی پشتیبانی می‌کنند.

نهاد تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در ادامه بیانیه خود آورده است: حماسه نهم دی ماه ۸۸، حماسه بصیرت و حضور بود و باطل السحر فتنه پیچیده‌ای گشت که دشمنان ایران اسلامی به آن امیدوار شده بودند و حتی برخی از خواص را نیز دچار لغزش و تردید ساخته بود و متأسفانه کسانی در داخل کشور، کارگزار این فتنه شدند که می‌بایست در صف مقدم مبارزه با آن قرار می‌گرفتند.

این بیانیه اضافه می کند: نهم دی ماه یادآور روزی است که یاری خدای متعال از ملتی مقاوم و مظلوم که مخلصانه در مسیر احیای دین و مقابله با ظلم و کفر و نفاق و استکبار ایستاده است، آشکار شد و وعده قطعی الهی در حضور سراسری مردم تبلور یافت.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی، ضمن گرامیداشت حماسه نهم دی ماه، خواستار قاطعیت و ایستادگی نظام در برابر لجاجت‌ها و زیاده‌خواهی‌های فتنه‌گران و حامیان آنان بوده و معتقد است که هرگونه مماشات یا تسامح در برابر آنان توسط دستگاه‌های مسئول موجب گستاخی عاملان اصلی فتنه و دنباله‌های داخلی آنان و امیدواری دشمن خواهد شد و امنیت و اقتدار آینده نظام را تهدید خواهد کرد.

در پایان این بیانیه آمده است: بدان امید که بازخوانی این عبرت‌ها، راه پیشرفت کشور و انسجام بیشتر جامعه ما را در پرتو هدایت‌های رهبری فرزانه انقلاب فراهم سازد و موجب پیروزی مؤمنان، تنبه غافلان، رسوایی منافقان و شکست مستکبران شود.

ولایت فقیه رمز سربلندی امت اسلامی در فتنه ها و توطئه ها

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی نیز طی بیانیه ای ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی اعلام کرده که همچون سایر آحاد ملت شریف و بزرگوار ایران اسلامی با بصیرت در راستای اهداف انقلاب گام برخواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: تاریخ ۳۶ ساله انقلاب اسلامی مملو از نقاط عطفی است که در اذهان ملت شریف و ولایت مدار ایران اسلامی نقش بسته است، دوران غرور آفرین دفاع مقدس و رشادت های جوانمردان این خطه، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و پیشرفت های هسته ای از نمونه های بارزی است که جزء هویت هر ایرانی ولایت مدار و متعهد به شمار می رود و در این عرصه دشمنان و فتنه گران همواره در تلاش بوده اند تا مسیر رشد و شکوفایی ملت ایران را سد کنند اما با بصیرت ملت و رهبری مدبرانه رهبرفرزانه انقلاب ناکام مانده اند.

این بیانیه می افزاید: فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ از دیگر نقشه ها و ترفندهای معاندان و مغرضان نظام بود که با بصیرت ملت شریف و شهیدپرور ایران در حماسه ۹ دی ۸۸ نقش بر آب شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: برگ برگ تاریخ ایران اسلامی نشانگر وفاداری این ملت آزاده به ارزش‌های الهی و اسلامی است، اما در این میان، بصیرت مردم در روزهای غبارآلود فتنه، ارزشی دوچندان دارد و از این رو حضور میلیونی ملت ایران در سراسر کشور، بیانگر عظمت دلدادگی اکثریت مردم به حقیقت و عدم تأثیر جوسازی‌ها و جنگ روانی‌های دشمن بر باورهای آنها است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در نهم دیماه، بار دیگر اثبات کردیم که «ولایت فقیه» رمز پیروزی ملت ایران در برابر تمامی دشمنی‌ها، دسایس و فتنه‌آفرینی‌ها در طول تاریخ پر برکت انقلاب اسلامی بوده است.

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی در ادامه بیانیه خود می افزاید: قیام ۹ دی پیوند بین امت و امام(ره) و تبلور تجربه گران‌سنگ عاشورای سال ۶۱ هجری بود، قیام ۹ دی خروش ملت در دفاع از مردم‌سالاری بود، خروش علیه قانون‌گریزانی بود که خود را مرجع تفسیر قانون معرفی کردند و بر شاخه نشسته و بن بریدند.

این بیانیه اضافه می کند: قیام ۹ دی نمایشگاه سنجش آمادگی ملتی بود که همه هزینه‌های استقلال خویش را تاکنون پرداخت کرده است. آنان که مدعی مردم بودند در مقابل این خروش، سر تعظیم فرو نیاوردند و همچنان برباتلاق خود ساخته خویش فرو رفتند.

در ادامه این بیانیه آمده است: آری ۹ دی ماه به گفته رهبر فرزانه انقلاب روز تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است و این حرکت مردم اتمام حجت برای همه است، ۹ دی روز بیداری و خروش و حضور ملتی است که به مقدساتش، نظامش و سالار شهیدانشان توهین شده و کاسه صبرشان لبریز شده بود.

این بیانیه می افزاید: در ۹ دی مردم نشان دادند که همواره با بصیرت به وصایای امام راحلشان گوش می دهند که می فرمود «همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد».