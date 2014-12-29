۹ دی آخرین میخ بر تابوت فتنه گران/ مرجع هراسی فتنه جدید دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تاثیر حضور گسترده مردم تبریز در هشتم دی در حرکت تاریخی مردم سراسر کشور و حماسه نهم دی اظهار داشت: ادعاها و حرکت غیرقانونی برخی نامزدهای انتخابات ۸۸ مبنی بر پیروزی پیش از شمارش آرا و تقلب در انتخابات پس از اعلام نتایج، در هشت ماه صدمات جبران ناپذیری به نظام وارد کرد بطوریکه در راهپیمائی های روز قدس و ۱۳ آبان با شعارهایی نامناسب، ارزش های اسلام و انقلاب را زیر سوال بردند و در روز عاشورا نیز جسارت خود را از حد گذرانده و با به آتش کشیدن پرچم های عزاداری قلب مردم عزادار را جریحه دار کردند.

وی با اشاره به توطئه استکبار برای براندازی نظام جمهوری اسلامی از طریق این حرکت های غیرقانونی و سخیف خاطر نشان شد: مردم کشور هشتم و نهم دی با حضور گسترده و سرنوشت ساز خود تودهنی محکمی به استکبار و دست نشانده های آنها در داخل کشور زدند و در واقع آخرین میخ را بر تابوت پوسیده فتنه کوبیدند که در این میان حضور پرشور مردم آذربایجان و تبریز در هشتم دی با وجود نبود فرصت و اطلاع رسانی کم برای راهپیمائی بار دیگر پیشتازی آنها را در خلق حماسه هایی مانند نهم دی به اثبات رساند.

امام جمعه تبریز از نهم دی به عنوان روز بصیرت و تجدید میثاق امت با ولایت و یکی از ایام الله و روزی سرنوشت ساز در تاریخ انقلاب نام برد و افزود: حرکت مردم در این روز بنا به فرموده رهبر فرزانه انقلاب حرکتی ماندگار بود وحفظ و تبیین این حرکت وظیفه ای همگانی است تا همه افراد دلسوز انقلاب و علاقه مند به ولایت، برای بزرگداشت آن اهتمام کرده و این روز را عزیز گرامی دارند و صدا و سیما و رسانه های مکتوب و فضاهای مجازی نیز باید ماهیت فتنه گران داخلی و خارجی و ابعاد فتنه ۸۸ را برای همگان بویژه جوانان و آیندگان تبیین کنند.

وی با تاکید بردرایت حکیمانه و صبر و حوصله رهبر معظم انقلاب در خلق حماسه نهم دی خاطر نشان شد: ایشان تبیین حقایق در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۸۸ و تنها یک هفته پس از انتخابات از سوی رهبری و بصیرت مردم موجب رسوایی فتنه گران و عمال داخلی و خارجی آنها اعم از صیونیست ها، بهائیان، سلطنت طلب ها و برخی افراد خودباخته و ناآگاه شد و امروز هم مردم در همه برهه ها بصیرت خود را با حضور در صحنه هایی چون ۲۲ بهمن، روز قدس و نهم دی نشان داده و اعلام می کنند که با ابراز تنفر از بیگانگان و استکبار آماده بیعت با رهبر فرزانه انقلاب هستند.

فتنه ۸۸ توطئه ای برای ضربه زدن به پایه های مردمی نظام بود

امام جمعه هریس نیز حماسه ۹ دی را تجلی شكست فتنه در برابر ایمان مردم ایران دانست و با یادآوری حوادث سال ۸۸ گفت: فتنه آن سال اقدامی به طور كامل برنامه ریزی شده برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی بود و دشمنان با به وجود آوردن فتنه ۸۸ قصد داشتند با بی اعتماد ساختن مردم نسبت به نظام اسلامی، پایه های مردمی نظام را سست کنند و سازمان های اطلاعاتی آمریكا و انگلیس تلاش داشتند با به وجود آوردن سازمان های مردم نهادی همچون بنیاد جورج سورس، خانه آزاد و موسسه آلبرت انیشتین، در ایران نیز همچون برخی كشورها دست به انقلاب رنگی بزنند كه تقلب در انتخابات رمز عملیات آن ها بود.

حجت الاسلام قهرمان احمدی فتنه ۸۸ را ناشی از بن بست سیاسی، ریزش هواداران و از دست رفتن پایگاه اجتماعی فتنه گران عنوان و خاطرنشان كرد: كار به جایی رسید كه آن ها با انتحار سیاسی عزاداری عاشورای حسینی را به آشوب كشیدند كه خود این بی حرمتی به مقدسات اسلامی، موجب بیداری بیشتر مردم شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی و مشاور استاندار آذربایجان شرقی با تاكید به نقش رهبر فرزانه انقلاب در مدیریت جریانات سال ۸۸ و حماسه هشتم دی مردم آذربایجان به خصوص تبریز تصریح کرد: کنار رفتن نقاب از چهره نفاق، بصیرت افزایی، شفافیت فضا، غربال انقلاب از ضد انقلاب، اتحاد ملی، محوریت ولایت و شتاب علمی از آثار مثبت بصیرت بیشتر مردم پس از این فتنه بود.

مرجع هراسی و مراجع تقلید کذایی فتنه جدید دشمن

امام جمعه میانه نیز در یادواره شهدای پایگاه مقاومت امام علی(ع) این شهر با هشدار نسبت به وقوع فتنه ای با رنگ و لعاب جدید گفت: چهره های جدیدی که دست کمی از فتنه گران ۸۸ ندارد در حال شکل دادن فتنه ای جدید بنام مرجع هراسی هستند و دشمن تلاش می کند با استفاده از این افراد و از طریق مراجع تقلید ساختگی و کذایی، مردم را فریب دهد.

حجت الاسلام محمدرضا حامدی با بیان اینکه مراجع عظام همگام با ولایت حرکت کرده و در مقابل دشمن می ایستند، افتادن در گرداب فتنه را از روش های انحراف از حق عنوان و تصریح کرد: دشمن با استفاده از شخصیت های ساختگی، دست بر روی مسائل اختلافی گذاشته و آن را گسترش می دهد.

وی در پایان با اشاره به حماسه ۹ دی اظهار داشت: این روز و حضور و حماسه عظیم ملت در آن، برگ زرینی در تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عنایتی الهی بودکه با تدابیر داهیانه رهبر فرزانه انقلاب و بصیرت مردم شکل گرفت.