ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی کشاورزی اردبیل تخریب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله نوروز زاده صبح سه شنبه در جلسه بررسی پرونده تخلفات ساخت و ساز در اراضی کشاورزی تاکید کرد که ساختمانها و سایر طرحهای احداث شده بدون مجوز در اراضی کشاورزی قطع و قمع می شود.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها جرم بوده و قانونگذار برای افراد خاطی مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته است، افزود: صاحبان این اراضی لازم است قبل از اقدام به هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، مجوزهای لازم و قانونی را از سازمان جهاد کشاورزی استان اخذ کنند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان تاکید کرد که در غیر این صورت با استناد به قانون حفظ کاربری اراضی اقدام به قلع و قمع طرحهای احداثی بدون مجوز خواد شد.

وی با تاکید بر اینکه در این خصوص از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۱۷ مورد از بناهای احداثی بدون مجوز تخریب شده است، اضافه کرد: برای ۱۱۶ مورد پرونده نیز که مالکان آنها بطور خودسرانه اقدام به احداث بنا کرده اند طرح دعوی شده که رسیدگی به این پرونده ها نیز روال قانونی خود را طی می کند و بزودی احکام قضائی در این ارتباط صادر خواهد شد.

نوروز زاده با اشاره به اقدامات این سازمان در راستای حفظ و نگهداری اراضی کشاورزی اضافه کرد: همچنین برای ۲۴۲ هکتار از اراضی کشاورزی نیز سند قانونی صادر شده که تغییر کاربری آنها نیزبه دلیل حاصلخیز بودن اراضی امکان پذیر نیست.

به گفته وی برای جلوگیری از تخلفات اکیپ های گشت و نظارت بطور مرتبط و منظم بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف بشدت برخورد قانونی خواهند کرد.