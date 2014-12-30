آمریکا تحریم های روسیه را گسترش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا با اضافه کردن نام چهار تبعه دیگر روسیه به لیست تحریم ها، تحریم های خود علیه این کشور را توسعه داد.

بنا بر این گزارش، دو نفر از این مقامات روس متهم به مخفی کردن مرگ یک وکیل روس در زندان هستند. گفته شده است این وکیل در افشاء فساد مالی در روسیه نقش داشته است.

همچنین به اعلام وزارت خارجه آمریکا دو نفر دیگر از تحریم شده ها دو مقام بلندپایه جمهوری چچن هستند که در ربودن و شکنجه روسلان کوتایف فعال چچنی نقش داشته اند.

این افراد با ممنوعیت صدور ویزا و همچنین مسدود شدن دارایی هایشان در آمریکا مواجه شده اند.

پیشتر 30 تن از مقامات روس در لیست تحریم های آمریکا قرار داشتند که با اضافه شدن نام این چهار نفر به فهرست تحریم های آمریکا علیه روسیه تعداد اتباع روس تحریم شده به 34 نفررسیده است.