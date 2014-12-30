نقش رهبری برای آگاهی بخشی به مردم در ۹ دی بسیار مؤثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در جمع باشکوه مردم همدان به مناسبت حماسه ۹ دی اظهار داشت: با گذشت ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد ثمرات بیشتر این شجره طیبه به برکت بصیرت مقام معظم رهبری، خون پاک شهدا و آگاهی و مردم هستیم.

وی با بیان اینکه اکنون مردم مصمم تر از گذشته در انتخابات و اجتماعات شرکت می کنند، گفت: مردم با راهنمایی مقام معظم رهبری و با بینش و آگاهی خط بطلانی بر نقشه های دشمن کشیدند و همواره در سراسر ایران حضوری آگاهانه، خردمندانه و خداپسندانه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با اشاره به حضور مردم استان همدان در جریان حماسه ۹ دی و همچنین سالگرد این حماسه، افزود: حضور مردم شهر متمدن همدان اعم از دانشگاهیان، روحانیون، نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، کسبه، کارگر و کشاورزان در این برنامه نشان دهنده حضور آگاهانه و ارزشمند مردم همدان است.

حماسه ۹ دی نشانه عمق وفاداری مردم به انقلاب اسلامی ایران است

آیت الله دری نجف آبادی معانی عمده حضور مردم در این حماسه را برشمرد و عنوان کرد: بیعت مجدد با امام راحل و رهبر فرزانه، بیعت با شهدای انقلاب و جنگ، همچنین بیعت با جانبازان و ایثارگران از مهمترین معانی حضور مردم در حماسه ۹ دی است که نشانه عمق وفاداری مردم به انقلاب اسلامی ایران است.

وی به نقش بی بدیل امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه صاحب نظر و شخصیت شناخته شده در بین مردم به عنوان پیشوا و رهبر اشاره کرد و ادامه داد: پس از امام خمینی(ره) نیز مقام معظم رهبری این نقش مهم را برعهده داشته اند که هر روز شاهد کرامات و عظمات این انتخاب مردمی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک به نقش رهبری در جریان فتنه اشاره کرد و گفت: نقش رهبری در آگاهی بخشی به مردم و سخنرانی های حکیمانه ایشان و صحبت برای جذب فریب خوردگان به سمت انقلاب در درک جریان های ضدانقلابی از سوی مردم موثر بود که منجر به آگاهی هرچه بیشتر و مصمم تر مردم شد.

آیت الله دری نجف آبادی همچنین حمایت مردم از غزه و فلسطین، حمایت از حزب الله لبنان، حمایت از دولت عراق، تصمیم بر اقتصاد مقاومتی و غیره را از نمونه های بصیرت و آگاهی رهبریت فرزانه دانست.

وی افزود: با وجود اینکه در این حمایت ها ایران را محکوم به این می کنند که به دنبال شیعه کردن سنی ها هستیم باید گفت که ما به دنبال پاسداری و صیانت از اسلام و قدس هستیم.

اگر موضع گیری خردمندانه و تعیین کننده رهبری نبود اکنون حدود ۱۰ هزار سانترفیوژ در حال غنی سازی در نیروگاه های کشور نبود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک همچنین به مسئله هسته ای اشاره داشت و اذعان کرد: در این موضوع نیز اگر موضع گیری خردمندانه و تعیین کننده رهبری، خون شهدای هسته ای و پایداری ملت اسلامی ایران نبود اکنون حدود ۱۰ هزار سانترفیوژ در حال غنی سازی در نیروگاه های کشور نبود.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل استان همدان در زمینه های علمی افزود: توسعه شرکت های دانش بنیان موجب رشد و توسعه کشور می شود و جوانان و نخبگان دانشگاهی باید مقالات علمی را به تکنولوژی و صنعت پایدار تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه جریان فتنه گرها عظمت نظام و آبروی انتخابات کشور را زیر سئوال برد، عنوان کرد: مردم در ۹ دی ۸۸ بار دیگر به صحنه آمدند و عشق خود را به انقلاب، امام، رهبری و شهدا نشان دادند و از فتنه گرها و دشمنان اسلام و عاشورا برائت و بیزاری جستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک مهم ترین و مقدس ترین وظایف بزرگان و علما را برشمرد و گفت: وحدت و انسجام ملت، رشد و توسعه علمی، تدبیر انقلابی در مقابل تحریم ها، هوشیاری در برابر تبلیغات دشمن برضد قرآن و اسلام، خدمتگزاری به مردم و نیازمندان و وفاداری به انقلاب از مهمترین وظایف مسئولین، علما و بزرگان است.