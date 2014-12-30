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۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۳۴

آیت الله دری نجف آبادی:

نقش رهبری برای آگاهی بخشی به مردم در ۹ دی بسیار مؤثر بود

نقش رهبری برای آگاهی بخشی به مردم در ۹ دی بسیار مؤثر بود

همدان- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: نقش رهبری در آگاهی بخشی به مردم و سخنرانی های حکیمانه ایشان در درک جریان های فتنه گران ضد انقلابی از سوی مردم بسیار موثر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در جمع باشکوه مردم همدان به مناسبت حماسه ۹ دی اظهار داشت: با گذشت  ۳۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد ثمرات بیشتر این شجره طیبه به برکت بصیرت مقام معظم رهبری، خون پاک شهدا و آگاهی و مردم هستیم.

وی با بیان اینکه اکنون مردم مصمم تر از گذشته در انتخابات و اجتماعات شرکت می کنند، گفت: مردم با راهنمایی مقام معظم رهبری و با بینش و آگاهی خط بطلانی بر نقشه های دشمن کشیدند و  همواره در سراسر ایران حضوری آگاهانه، خردمندانه و خداپسندانه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با اشاره به حضور مردم استان همدان در جریان حماسه ۹ دی و همچنین سالگرد این حماسه، افزود: حضور مردم شهر متمدن همدان اعم از دانشگاهیان، روحانیون، نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی، کسبه، کارگر و کشاورزان در این برنامه نشان دهنده حضور آگاهانه و ارزشمند مردم همدان است.

حماسه ۹ دی نشانه عمق وفاداری مردم به انقلاب اسلامی ایران است

آیت الله دری نجف آبادی معانی عمده حضور مردم در این حماسه را برشمرد و عنوان کرد: بیعت مجدد با امام راحل و رهبر فرزانه، بیعت با شهدای انقلاب و جنگ، همچنین بیعت با جانبازان و ایثارگران از مهمترین معانی حضور مردم در حماسه ۹ دی است که نشانه عمق وفاداری مردم به انقلاب اسلامی ایران است.

وی به نقش بی بدیل امام خمینی (ره) به عنوان یک فقیه صاحب نظر و شخصیت شناخته شده در بین مردم به عنوان پیشوا و رهبر اشاره کرد و ادامه داد: پس از امام خمینی(ره) نیز مقام معظم رهبری این نقش مهم را برعهده داشته اند که هر روز شاهد کرامات و عظمات این انتخاب مردمی هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک به نقش رهبری در جریان فتنه اشاره کرد و گفت: نقش رهبری در آگاهی بخشی به مردم و سخنرانی های حکیمانه ایشان و صحبت برای جذب فریب خوردگان به سمت انقلاب در درک جریان های ضدانقلابی از سوی مردم موثر بود که منجر به آگاهی هرچه بیشتر و مصمم تر مردم شد.

آیت الله دری نجف آبادی همچنین حمایت مردم از غزه و فلسطین، حمایت از حزب الله لبنان، حمایت از دولت عراق، تصمیم بر اقتصاد مقاومتی و غیره را از نمونه های بصیرت و آگاهی رهبریت فرزانه دانست.

وی افزود: با وجود اینکه در این حمایت ها ایران را محکوم به این می کنند که به دنبال شیعه کردن سنی ها هستیم باید گفت که ما به دنبال پاسداری و صیانت از اسلام و قدس هستیم.

اگر موضع گیری خردمندانه و تعیین کننده رهبری نبود اکنون حدود ۱۰ هزار سانترفیوژ در حال غنی سازی در نیروگاه های کشور نبود

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک همچنین به مسئله هسته ای اشاره داشت و اذعان کرد: در این موضوع نیز اگر موضع گیری خردمندانه و تعیین کننده رهبری، خون شهدای هسته ای و پایداری ملت اسلامی ایران نبود اکنون حدود ۱۰ هزار سانترفیوژ در حال غنی سازی در نیروگاه های کشور نبود.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به ظرفیت و پتانسیل استان همدان در زمینه های علمی افزود: توسعه شرکت های دانش بنیان موجب رشد و توسعه کشور می شود و جوانان و نخبگان دانشگاهی باید مقالات علمی را به تکنولوژی و صنعت پایدار تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه جریان فتنه گرها عظمت نظام و آبروی انتخابات کشور را زیر سئوال برد، عنوان کرد: مردم در ۹ دی ۸۸ بار دیگر به صحنه آمدند و عشق خود را به انقلاب، امام، رهبری و شهدا نشان دادند و از فتنه گرها و دشمنان اسلام و عاشورا برائت و بیزاری جستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک مهم ترین و مقدس ترین وظایف بزرگان و علما را برشمرد و گفت: وحدت و انسجام ملت، رشد و توسعه علمی، تدبیر انقلابی در مقابل تحریم ها، هوشیاری در برابر تبلیغات دشمن برضد قرآن و اسلام، خدمتگزاری به مردم و نیازمندان و وفاداری به انقلاب از مهمترین وظایف مسئولین، علما و بزرگان است.

کد مطلب 2452523

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