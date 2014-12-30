«شوق شیدایی» در موزه‌ فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه خوشنویسی و نگارگری با عنوان «شوق شیدایی» امروز 9 دی‌ماه در موزه‌ هنرهای معاصر فلسطین افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه شامل آثار خوشنویسی و نگارگری مریم و مرضیه فیض‌پور است.

افتتاحیه‌ این نمایشگاه ساعت 16 در موزه هنرهای معاصر فلسطین خواهد بود و علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 18 و پنجشنبه‌ها از ساعت 10 تا 15 به موزه‌ فلسطین به نشانی میدان فلسطین، خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر شماره 74 مراجعه کنند.