به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «مقتل الحسین» اولین مقتل مکتوب امام حسین(ع)» نوشته ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی امروز ۹ دی‌ماه با حضور محمدرضا سنگری، حجت‌الله جودکی مترجم اثر و محمد حسین ساکت در بنیاد دعبل خزاعی برگزار شد. حجت‌الله جودکی مترجم کتاب «مقتل الحسین» در بخشی از این نشست درباره ویژگی‌های کتاب گفت: این نخستین مقتلی نبوده که نوشته شده بلکه نخستین مقتلی بوده که از واقعه کربلا برای ما باقی مانده و طبری و برخی دیگر آن روایت کرده‌اند. البته من تمامی کتاب‌ها را مشاهده کردم و به نظرم تنها کسی که ضبط دقیقی از این روایات داشته است طبری بوده است.

وی تصریح کرد: به طور مثال شیخ مفید در کتابش ارشاد به این روایان ابومخنف اشاره کرده ولی آن‌قدر مرزهای آن مخدوش است که تشخیص این‌که کدام روایات مال ابومخنف است بسیار دشوار است. در این باره باید بگویم ابومخنف بسیار زیبا مهندسی کرده است او در ابتدا دو روایت جعلی در این باره می‌آورد و در پایان روایت سمعان را می‌آورد تا ریشه دو روایت قبلی را بزند. در نظر داشته باشید که کلمه نقد در آن دوره نبوده اما این شیوه ابومخنف برای نقد بوده است. «مقتل الحسین» متعلق به نسل اول مقتل‌نویسی و مقتل معیار است و بسیاری از مقاتل بعدی سازگاری و انسجام این مقتل با حادثه کربلا را ندارد. اگرچه ما مقاتل زیبایی مانند روضةالشهدا داریم که حتی وقتی آن را می‌خوانم گریه می‌کنم اما معتبر نیست در حالی که «مقتل الحسین» سازگاری زیادی با مکان و زمان حادثه دارد.

وی در پایان گفت: گاهی یک حادثه را کسی نقل می‌کند اما به دل نمی‌شیند چون سازگاری با عقل ندارد اما «مقتل الحسین» با عقل سازگار است.

محمد حسین ساکت طبری پژوه در بخش دیگری از این نشست درباره طبری توضیحاتی بیان کرد و گفت: اهمیت طبری برای ما به دو موضوع بر می‌گردد. نخست نگاه غربیان به اوست که معتقدند او نگاهبان میراث شفاهی ایران باستان است.

وی گفت: نکته دوم اینکه غربی‌ها می‌گویند طبری حوادث تاریخی را نگاهی بی‌طرفانه بیان کرده است. البته در نظر داشته باشید که بر اساس نظرات طبری پژوهان، روایات متعددی که طبری نقل کرده بدین صورت بوده که روایت نخست نظر خودش بوده است.