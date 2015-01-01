جامعه نیازمند آموزش حقوق شهروندی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمد هاشمی شامگاه پنجشنبه در همایش حقوقی کمیسیون حقوق بشر منطقه دو کشور با محوریت آموزش حقوق انسانی وشهروندی در جامعه آموزشی ، بیان کرد: حكومت بايد برخاسته از مردم باشد در غير اين صورت جز استكبار و تضييع حقوق مردم، چيزی دیگر باقي نخواهد ماند زیرا سلب آزادی کمال بی وجدانی است وهر جامعه نیازمند آموزش حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی است.

وی بابیان اینکه دموكراسي، تجربه‌ای است كه بايد مردم با ابتكار عمل ومنطق خود و نسبت به اهمیت آن بیشتر توجه داشته باشند، افزود: دموكراسی بايد در وجود تمامی افراد جامعه وجود داشته باشد زیرا افراد جامعه بايد دارای شعور سياسي باشند تا خود حاكم بر مقررات خود باشند.

پدر علم حقوق ایران ماحصل کرامت انسانی را آزادی دانست وبیان کرد:در برخی از مواقع که موضوع آزادی بیان مطرح می شود مشاهده شده که برخی از افراد علاوه بر اینکه نگرانی آزادی بیان هستند بلکه نگران آزدای بعد بیان نیز می باشند که این موضوع نیازمند بیشتر آموزش حقوق شهروندی را می طلبد.

هاشمي عنوان كرد: اگر هدف حقوق را عدالت بدانيم، بين اقتدار حكومت و ضعف مردم امكان تعادل وجود نخواهد داشت این در حالی است که اولين اصل دموكراسی، همگانی بودن مشاركت متفكرانه‌ مردم است.

وی افزود: مسئولین مربوطه باید بهانه های مبادله اندیشه در مدارس را اجرا کنند زیرا این عمل سر آغاز ترویج آموزش حقوق شهروندی وآموزش های حقوق بشری خواهد شد که در این زمینه دولت تدبیر وامید گام های ارزشمندی را برداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی اضافه کرد: در کشور ما متاسفانه کمتر دیده شده که برای ترویج حقوق بشر گام برداشته بشود و این امر حتی در مدارس ودانشگاه نیز کمتر مشاهده می شود.

هاشمی با تاکید براینکه به جای سر دادان شعار رعایت حقوق بشر باید سازماندهی تر در این زمینه گام برداشته شود، افزود:این موضوع مهم بهتر از از دوران ابتدایی در بین دانش آموزان انجام بشود تا بتوانیم رفتار های اجتماعی را در تمامی اقشار مشاهده کنیم.

وی گفت: انسان ها غریزی وار آزاد به دنیا خواهند آمد ولی نیاز است نسبت به آزادی غریزه ای موادی را بصورت منطقی قبول داشته باشیم که این موضوع ملزم آموزش در جامعه هستیم تا رفاه و حقوق شهروندی افراد رعایت بشود.

به گزارش مهر در پایان این همایش که از سوی دانشگاه فرهنگیان برگزار شده بود از دکتر سید محمد هاشمی به عنوان پدر علم حقوق ایران تقدیر بعمل آمد.