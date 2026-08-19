روسیه: امیدواریم وضعیت تنگه هرمز به ​​حالت عادی بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر، گئورگی بوریسنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه ای به خبرگزاری ریا نووستی اعلام کرد که مسکو معتقد است، تردد از تمام شریان‌ های دریایی که برای کشتیرانی بین‌ المللی استفاده می‌ شوند، باید آزاد باشد و ما بر این باوریم که در مورد تنگه هرمز نیز همین گونه خواهد بود.

معاون وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: موضع روسیه بر این اصل استوار است که عبور و مرور از تمامی آبراه‌های دریایی مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی باید آزاد باشد. ما بر این باوریم که این اصل در مورد تنگه هرمز نیز صدق می‌کند.

به گفته وی، طرف روسی امیدوار است که وضعیت در این تنگه به حالت عادی بازگردد و هرگونه کشتی تجاری بتواند بدون مانع از آن عبور کند.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شده است.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند.