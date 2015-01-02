دومین یادواره ۲۲۵ شهید ورزشکار استان سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کشاورزیان عصر پنجشنبه درگفتگو با خبرنگاران در محل سازمان بسیج ورزشکاران استان سمنان با اشاره به برگزلاری کنگره ملی سردار شهید حسین غنیمت پور شهید شاخص بسیج ورزشکاران کشور بیست و پنجم دی به میزبانی شاهرود و در محل سالن تختی این شهرستان اظهار داشت: این کنگره به صورت ملی و دومین یادواره ۲۲۵ شهید ورزشکار استان سمنان است.

وی با اشاره به برگزاری این رخداد مهم فرهنگی در عرصه ورزش ابراز امیدواری کرد: به برکت خون شهدا، این یادواره آثار ماندگاری در ورزش استان سمنان خواهد داشت.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان سمنان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مقابله با ناهنجاری ها در حوزه ورزش، آشنایی نسل جوان و نوجوان با شهدا و آرمان های شهدای ورزشکاری که می توانستند در عرصه ورزش به موفقیت ها و افتخارات بی شماری دست یابند؛ اما ماندگاری در عرصه تاریخ انقلاب را با مدال افتخار شهادت معاوضه کردند را از مهمترین اهداف برگزاری این کنگره ملی عنوان کرد.

کشاورزیان در خصوص برگزاری دومین یادواره ۲۲۵ شهید ورزشکار استان سمنان نیز گفت: نخستین یادواره در سال ۹۱ در سمنان و با حضور قهرمانان و ورزشکاران کشوری برگزار شد و مورد استقبال ورزشکاران به ویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: لیگ برتر تکواندوی کشور «جام خلیج فارس» یادبود شهید حسین غنیمت پور نیز بیست و ششم دی جاری در شاهرود برگزار می شود.

رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان سمنان در خاتمه عنوان کرد: هفته اول و دوم از دور رفت رقابت های لیگ برتر تکواندو در قالب هفت تیم و متشکل از ۱۵۰ نفر از برترین ورزشکاران تکواندوکار کشور توسط هیئت تکواندو شهرستان شاهرود برگزار می شود.