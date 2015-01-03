به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «ماهی و من» به کارگردانی و بازی بابک حبیبی فر برای نمایش در یکی از بخش های رقابتی (بخش تماشاگران جوان) فستیوال Clermont-Ferrand در کشور فرانسه انتخاب شد.

این فیلم طبق جدول برنامه های جشنواره قرار است طی هشت روز در شش سینما جمعا 27 بار روی پرده برود.

این جشنواره که امسال سی و هفتمین سال برگزاری آن است از سی ام ژانویه تا هفتم فوریه در شهری به همین نام در فرانسه برگزار می شود.

جشنواره Clermont-Ferrand از معتبرترین جشنواره های فیلم کوتاه در جهان به حساب می آید و از جشنواره های واجد شرایط آکادمی اسکار است. درواقع فیلم هایی که در این جشنواره جایزه می گیرند سال آینده به آکادمی اسکار معرفی می شوند.

«ماهی و من» تا به حال 6 جایزه بین المللی دریافت کرده است.

این فیلم داستان مردی نابیناست که تلاش می کند جان ماهی سفره هفت سین خود را نجات دهد.