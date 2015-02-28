«ماهی و من» دیپلم افتخار جشنواره شیلی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «ماهی و من» به نویسندگی و کارگردانی و بازی بابک حبیبی فر از جشنواره فیلم Rengo در کشور شیلی دیپلم افتخار دریافت کرد.

در این جشنواره که امسال یازدهمین دوره آن از دوم تا هفتم فوریه در شهری به همین نام برگزار شد فیلم های کوتاه و بلند سینمایی در بخش های مختلف به رقابت پرداختند.

«ماهی و من» پیش از این شش جایزه از جشنواره هایی در کشورهای آمریکا، اسپانیا و صربستان دریافت کرده بود.

این فیلم داستان مرد تنهای نابیناست که تلاش می کند جان ماهی سفره هفت سین خود را از مرگ نجات دهد.