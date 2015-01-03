۳.۵ میلیون تن كالا توسط ناوگان حمل و نقل خراسان شمالی جابه جا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای امسال تاكنون این میزان كالا و مسافر توسط ۵۰ شركت حمل و نقل و توسط سه هزار و ۵۰۰ وسیله حمل و نقل و عمومی جابه جا شده اند.

وی اظهار داشت: در سامانه حمل و نقل برچسب نوع كالای حمل شده، كارت هوشمند راننده، بارگیری وسیله نقلیه، كد ملی و آدرس فرستنده و گیرنده كالا، كرایه بار به همراه كد رهگیری مشخص شده است.

سبحانی با اشاره به اقدامات انجام شده به منظور جلوگیری از فرار بار و حمل و نقل كالاهای استان اظهار داشت: با مشاركت پلیس راه، بر عملكرد شركت های حمل و نقل كالا در استان نظارت و بازدیدهای مستمری از این شرکت ها انجام می شود.

وی با اشاره به اهمیت ایمنی در حمل و نقل جاده ای تصریح كرد: در بخش ایمنی و ترافیك تعداد دو مركز معاینه فنی درشهرستانهای بجنورد و شیروان فعالیت دارند كه این مراكز خدمات مربوط به رفع معایب فنی وسیله نقلیه را ارائه می دهند.

سبحانی تصریح کرد: برای سایر شهرستان های استان نیز در صورت آمادگی، مجوز های لازم برای ایجاد مراكز معاینه فنی صادر می شود.

به گفته وی در راستای نظارت بر محورهای مواصلاتی استان نیز تعداد ۲۱ دوربین نظارت تصویری در نقاط مهم محورهای مواصلاتی استان نصب شده و در حال حاضر تعداد ۳۸ دستگاه تردد شمار اقدام به ثبت تردد وسائط نقلیه در سطح استان می كنند.

سبحانی اضافه كرد: همچنین ۱۲ دستگاه دوربین های ثبت تخلف و کنترل سرعت ثابت، در محورهای مواصلاتی استان فعال است.

این مسئول گفت: در بخش ارائه خدمات بین راهی، در محورهای مواصلاتی این استان هشت مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی فعال و دو مورد نیزدر آستانه بهره برداری است كه در صورت تقاضا برای راه اندازی مجتمع های خدماتی رفاهی، مجوز لازم صادر می شود.

مدیركل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی در پایان افزود: در حال حاضر یك درصد كل بار كشور در خراسان شمالی جابجا می شود.