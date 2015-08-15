۸۵۰۰ كارت هوشمند رانندگان خراسان شمالی صادر شد

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که كارت هوشمند برای رانندگان فعال در حوزه باری و مسافری خراسان شمالی صادر می شود، افزود: طی چهار ماهه نخست امسال هشت هزار و ۵۷۶ راننده در این استان كارت هوشمند دریافت كردند.

وی با اشاره به اینكه صدور كارت هوشمند برای رانندگان استان از سال ۸۵ در خراسان شمالی آغاز شده است، اظهار داشت: با اجرای این طرح تمام مشخصات ناوگان حمل و نقل استان مكانیزه شده است.

سبحانی افزود: این تعداد كارت برای هزار و ۶۵۳ راننده حوزه مسافری و شش هزار و ۹۲۳ كارت نیز برای رانندگان حوزه باری استان صادر شده است.

مدیركل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی در بخشی دیگر با اشاره به فعالیت هشت مجتمع خدمات رفاهی در سطح محورهای استان گفت: امسال نیز یك مجتمع خدمات رفاهی در حصار گرمخان به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۲۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای استان گفت: ۱۲ دوربین كنترل سرعت ثابت و ۳۸ دستگاه تردد شمار نیز در محورهای استان نصب شده اند.

مدیركل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی از بهره برداری یك تابلو ترافیك نما برخط در محور بجنورد- آشخانه خبر داد و تصریح كرد: این تابلو هوشمند طی یك ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.