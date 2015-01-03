رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه پیش از ظهر شنبه با حضور کیومرث عزیزی جانشین فرمانده انتظامی استان برگزار شد.

سرهنگ عزیزی در این مراسم طی سخنانی، اظهار داشت: پیش بینی جرائم بر پیگیری اولیت دارد و باید برای این کار برنامه ای مدون در نظر گرفت.

وی خدمتگزاری به مردم را از مهمترین افتخارات نيروی انتظامی عنوان کرد و گفت: از برجسته ترین ويژگي های حکومت در جامعه اسلامي، کسب رضای خدا و رسيدگي به مشکلات مردم است.

جانشین فرمانده انتظامی استان با اشاره به افزایش جرائم سایبری در سالهای اخیر تصریح کرد: باید توجه ویژه و خاصی به سوی فضای مجازی معطوف شود چرا که درآینده این جرائم متنوع تر شده و روند صعودی خواهد داشت.

عزیزی نیاز به افزایش تلاش پرسنل پلیس فتا را امری واجب دانست و خاطر نشان کرد: باید به صورت مداوم فضای مجازی رصد و هرگونه جرم قبل از وقوع شناسایی شود زیرا پیش بینی جرائم بر پیگیری اولیت دارد.

گفتنی است، در پایان این مراسم جانشین انتظامی استان ضمن قدردانی از خدمات صادقانه سرهنگ اسد الله زحمتکش، سرهنگ پاسدار علی شفیعی مهر را به عنوان رئیس جدید پلیس فتای استان کرمانشاه منصوب کرد.