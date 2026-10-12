رئیس پلیس فتای استان بوشهر منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید احمد موسوی با حکم سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) فرماندهی انتظامی استان بوشهر منصوب شد.

آیین معرفی رئیس جدید پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان بوشهر، با حضور سردار سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر و جمعی از مسئولان انتظامی برگزار شد.

در این مراسم، سرهنگ سید احمد موسوی به‌عنوان رئیس جدید پلیس فتا استان بوشهر معرفی و از خدمات سرهنگ دوم حسین رجبی، سرپرست پیشین این پلیس، قدردانی شد.

سردار سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، در این مراسم با تأکید بر ضرورت ارتقای توانمندی‌های پلیس فتا در مقابله با جرائم سایبری، پیش‌بینی، پیشگیری، کشف و شناسایی این جرائم را از اولویت‌های مهم این پلیس برشمرد.

وی بر ضرورت تعامل و همکاری مؤثر با سایر پلیس‌های تخصصی در راستای شناسایی مجرمان و مقابله با جرائم سایبری تأکید کرد و گفت: برآورد تهدیدات و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها بر پایه اطلاعات فضای مجازی، نقش مهمی در ارتقای توان پیشگیرانه و مقابله‌ای پلیس دارد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر همچنین با اشاره به اهمیت آگاه‌سازی عمومی در زمینه تهدیدات فضای مجازی، آموزش شهروندان و استفاده از ظرفیت رسانه‌های مجازی را از راهکارهای مؤثر در پیشگیری از جرائم سایبری دانست.

سردار سوسنی بر بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی و رسانه‌ای برای ارتقای آگاهی عمومی، افزایش هوشیاری کاربران و کاهش آسیب‌پذیری شهروندان در برابر شگردهای مجرمان سایبری تأکید کرد.

سرهنگ سید احمد موسوی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، مسئولیت‌های مختلفی را در مجموعه انتظامی بر عهده داشته است.

از جمله سوابق خدمتی وی می‌توان به ریاست دفتر تحقیقات کاربردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت فرهنگی و اجتماعی، ریاست بازرسی و معاونت تربیت و آموزش اشاره کرد.

گفتنی است، پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری، شناسایی تهدیدات فضای مجازی، ارتقای امنیت کاربران و افزایش آگاهی عمومی از جمله محورهای مهم فعالیت پلیس فتا در راستای صیانت از شهروندان در فضای مجازی است.