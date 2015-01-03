سرمایه گذاری شهرداری یاسوج در ورزش قهرمانی بی نتیجه بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید بعدازظهر شنبه در نشست ستاد ورزش و جوانان استان افزود: شهرداری یاسوج در چند سال اخیر بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای تیم فوتبال شهرداری هزینه کرد اما این هزینه ها چیزی عاید ورزش استان نکرد.

وی با اشاره به حضور تیم دنای یاسوج(شهرداری سابق) در لیگ دسته دوم فوتبال کشور، اظهار داشت: این تیم هم اکنون با بازیکنان بومی در رده آخر جدول این لیگ قرار دارد.

جاوید بیان داشت: در طول این چند سال هرچه هزینه کرده ایم برای بازیکنان غیر بومی بوده و موجب رشد آنها شده ایم اما بازیکنان بومی خودمان به جایی نرسیدند.

شهردار یاسوج با اشاره به وضعیت تیم دنای یاسوج در لیگ دسته دوم گفت: بسیاری از دستگاههای اجرایی استان که داعیه حمایت از این تیم را داشتند هیچ کمکی به این تیم نکردند.

وی بر توسعه زیرساختهای ورزشی در شهر یاسوج تاکید کرد و گفت: اگر آن ۱۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه می شد اکنون وضعیت بسیار خوبی در بخش ورزش داشتیم.

وی افزود: تا زمانی که سالن ورزشی، زمین چمن و ... نداشته باشیم نمی توانیم قهرمان پروری کنیم و در ورزش قهرمانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

جاوید از آمادگی شهرداری برای توسعه زیرساختهای ورزشی شهر یاسوج و توسعه ورزش همگانی خبرداد و بیان داشت: تلاش می کنیم زیرساختهای ورزش همگانی را در ۱۴ پارک محله ای شهر یاسوج ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: شهرداری یاسوج دیگر به دنبال توسعه ورزش قهرمانی نیست بلکه در راستای ایجاد فضایی برای رشد سلامت مردم از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.