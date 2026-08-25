به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله مصطفوی، شب دوشنبه در جریان یکصد و هفتاد و ششمین تجمع شبانه مردم «ولایت‌مدار بهاباد» که در مقابل مسجد جامع این منطقه برگزار شد، بر نقش تعیین‌کننده ذهن‌ها در نبرد اطلاعاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به گسترش بی‌سابقه ابزارهای ارتباطی، اظهار داشت: در دنیای امروز، مرزهای سنتی رسانه‌ای از میان رفته و هر فردی می‌تواند با یک پیام، ویدئو یا حتی یک سکوت معنادار، بر افکار عمومی اثر بگذارد. امروزه هر انسان در هر کجای کشور، با نگاه، رفتار و گفتار خود، یک رسانه محسوب می‌شود.

مصطفوی با تحلیل ماهیت پیام‌ها گفت: پیام‌های روزمره در میان خانواده‌ها و دوستان، صرفاً گفت‌وگوهای ساده نیستند، بلکه بخشی از جریان بزرگ تولید معنا در جامعه و اجزای پازل تصویر ذهنی ملت هستند.

وی افزود: هر پیامی می‌تواند دو وجه متضاد «امیدآفرینی» یا «ناامیدی» داشته باشد و این ظرفیت دوگانه، مسئولیت هر فرد را در قبال گفتار خود دوچندان می‌کند.

معاون فضای مجازی سپاه الغدیر یزد با انتقاد از نگاه سطحی به جنگ رسانه‌ای اظهار داشت: برخلاف تصور برخی، جنگ رسانه‌ای تنها محدود به شبکه‌های ماهواره‌ای یا کانال‌های مجازی نیست؛ بلکه هدف اصلی دشمن، تسخیر ذهن‌های تک‌تک افراد جامعه است.

وی در ادامه تصریح کرد: دشمن برای شکست دادن یک جامعه، ابتدا بر ذهن‌ها تمرکز می‌کند. منطق این راهبرد بر پایه ایجاد ناامیدی و سلب اعتماد از توانمندی‌های ملی استوار است تا اراده ملت‌ها تضعیف شود.

مصطفوی در پایان با تأکید بر لزوم تقویت فرهنگ امیدآفرینی، خاطرنشان کرد: انتشار اخبار مثبت و بازگو کردن دستاوردها، سدی محکم در برابر روایت‌های ناامیدکننده دشمن خواهد بود. برنده در میدان جنگ روایت‌ها، جامعه‌ای است که آگاهانه پیام‌های خود را می‌سازد و از ذهن و آینده خود دفاع می‌کند.