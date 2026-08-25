وحدت اسلامی؛ راهبردی برای عزت و اقتدار امت اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، آخوند نیازقلیچ حنفی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت با اشاره به میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص)، اظهار کرد: حضرت محمد مصطفی(ص) شخصیتی وحدت‌آفرین بود که اقوام متفرق و خشن عرب را گرد هم آورد و به یک امت واحد تبدیل کرد.

وی افزود: عظمت شخصیت پیامبر اسلام(ص) به اندازه‌ای بود که دوست و دشمن به بزرگی و تأثیرگذاری ایشان اذعان کرده‌اند و حتی برخی اندیشمندان غربی نیز توانایی پیامبر(ص) در ایجاد وحدت میان اقوام پراکنده عرب را ستوده‌اند.

مدرس حوزه علمیه نور بناور سیمین‌شهر با اشاره به نامگذاری هفته وحدت از سوی امام خمینی(ره)، بیان کرد: این ابتکار با هدف تقویت وحدت میان مذاهب، اقوام و ملت‌های مسلمان شکل گرفت و باید این وحدت در همه سطوح جامعه اسلامی گسترش یابد.

حنفی با تأکید بر اینکه وحدت اسلامی تنها یک شعار سیاسی نیست، گفت: وحدت اسلامی یکی از راهبردی‌ترین آرمان‌های جهان اسلام و ضرورتی عقیدتی، تاریخی و اجتماعی برای حفظ کیان امت اسلامی در برابر چالش‌های جهانی است.

وی ادامه داد: وحدت اسلامی به معنای نفی تفاوت‌های مذهبی و قومی نیست، بلکه به معنای تمرکز بر اشتراکات بنیادین مسلمانان و هم‌افزایی برای پیشرفت، عزت و اقتدار امت اسلامی است.

وی با استناد به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خاطرنشان کرد: قرآن کریم وحدت و پرهیز از تفرقه را به‌عنوان پایه‌ای استوار برای جامعه اسلامی معرفی کرده است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق این آموزه در جهان اسلام هستیم.

حنفی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری، اظهار کرد: با تقویت وحدت میان مسلمانان می‌توان زمینه شکل‌گیری جهانی مستقل و قدرتمند در جهان اسلام را فراهم کرد و در برابر زیاده‌خواهی مستکبران ایستاد.

وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم ابراز امیدواری کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی زمینه‌ساز تقویت وحدت در همه سطوح جامعه و حرکت امت اسلامی به سوی قوت، قدرت و اقتدار باشد.