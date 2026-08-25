به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت کپلر که در زمینه داده های دریایی فعالیت می کند اعلام کرد، طی روز گذشته تنها یک کشتی حامل کالاهای اساسی اولیه از تنگه هرمز عبور کرده است.

رویترز نیز گزارش داد که حرکت کشتی های باری از تنگه هرمز به پایین ترین حد خود طی سه ماه گذشته رسیده است.

کارشناسان بازار انرژی هشدار می‌دهند که تداوم تحرکات مداخله‌جویانه واشنگتن در آب‌های منطقه و اصرار بر سیاست‌های تنش‌زا، نه تنها امنیت تجارت آزاد را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند شوک قیمتی سنگینی به بازار جهانی نفت خام وارد سازد.

به گفته تحلیلگران، کاهش جریان انتقال نفت و کالا از این شاهراه حیاتی، وابستگی و آسیب‌پذیری مصرف‌کنندگان بین‌المللی انرژی را دوچندان کرده و در صورت استمرار وضع موجود، بازار جهانی نفت با کمبودهای غیرقابل جبران روبرو خواهد شد.