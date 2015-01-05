معیار هیات های مذهبی در برگزاری جشن ها آموزه های اسلام باشد

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از آیین ها و مراسم مهم کشور مربوط به مناسبت ها و مناسک دینی است. میلاد و عزاداری ها از جمله آئین هایی است که در کشور با شور خاصی برگزار می شوند و از آنجا که سفارشات دینی هم درباره این موارد وجود دارد، علاوه بر هیات های مذهبی دستگاه های دولتی نیز به کمک برگزاری این رسوم می آیند.

اما آن چه باعث برخی انتقادات شده توجه بیش از حد برخی هیات ها و مساجد به مراسم عزاداری ائمه است تا جایی که از هفته ها قبل بسیاری از نقاط شهر را سیاه پوش می کنند. لذا به عقیده کارشناسان نیاز است که به جشن در ولادت ائمه مانند برپایی مراسم عزاداری در وفات و شهادت آن بزرگواران توجه شود.

جشن های مردمی نباید در حد جشن های خیابانی، تهی از معارف دینی و اخلاقی باشد

یک کارشناس ارشد رشته الهیات به خبرنگار مهر گفت: برگزاری جشن های مردمی نباید در حد جشن های خیابانی تهی از معارف دینی و اخلاقی باشد و باید با بهره گیری از شور حاصل از مراسم مانند نیمه شعبان نیل به شعور باطنی را هدف بگیریم.

«مصطفی پدیدار» هدف از برگزاری جشن ها، عزاداری ها و بزرگداشت شعائر اهل بیت (ع) را تعمیق معرفت و شعور باطنی افراد دانست و گفت: اصولا اگر شور حاصل از بزرگداشت شعائر به شعور و هدفی خاص نرسد، بی ثمر است. رسانه ها و متولیان فرهنگی تبلیغی می توانند برای رسیدن به شعور و خرد فردی و جمعی برخاسته از متن جشن ها و مراسم مناسبتی، فکرها و اندیشه های جدید را متناسب با نیاز مخاطبان عرضه کنند.

وی ادامه داد: هرچند مراسم شادی برای اهل بیت باید باشکوه برگزار شود، ولی از آنجایی که در روایات شیعی برای عزاداری و گریستن برای اهل بیت اجر و پاداش غیرقابل قیاسی در نظر گرفته شده، همین موضوع باعث شده که انگیزه برپایی مجالس عزا بیشتر باشد.

وی با بیان این نکته که بحث شادی و غم در جوامع و فرهنگ های مختلف نمودهای مختلفی دارد، افزود: در روانشناسی، شادی را محرکی برای فعالیت بیشتر و سرزندگی عنوان می کنند و از غم به عنوان عامل بازدارنده از پویایی و تحرک بیشتر یاد می کنند.

تعادل مناسبی بین برگزاری مراسم سوگواری و آیین های شادی وجود ندارد

وی ضمن اشاره به این نکته که جامعه ما دینی است و بسیاری از آیین ها و مراسم مهم ما مربوط به مناسبت ها و مناسک دینی است، افزود: مشاهده می کنیم تعادل مناسبی بین برگزاری مراسم سوگواری و آیین های شادی در کشور ما وجود ندارد.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: امام صادق(ع) در روایتی شیعیان را کسانی می دانند که در مصیبت و حُزن اهل بیت، محزون و در شادی و سرور آنها مسرورند درحالی که متاسفانه شاهدیم که آیین های مذهبی شاد در کشور ما به شکوه و گستردگی مراسم سوگواری نیست.

این کارشناس مسائل دینی با اشاره به این مطلب که در سال های اخیر، جشن هایی چون نیمه شعبان و عید غدیر باشکوه تر از گذشته برگزار می شود، اذعان کرد: ولی این جشن ها بین مسلمانان عمومیت ندارد.

پدیدار ضمن تاکید بر این نکته که هدف از بررسی این موضوع نادیده گرفتن و یا حتی کم اهمیت تلقی کردن مراسم سوگواری نیست، افزود: لزوم توجه به مقوله شادی در جامعه ای که بیشتر جمعیت آن را جوانان تشکیل می دهند، از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وی با بیان این که شادی، بهترین بخش از زندگی توأم با موفقیت و خوش‏بختی است، افزود: شاد زیستن، یکی از بزرگ‏ترین دستاوردهایِ اجرای رهنمودهای کتاب آسمانی در زندگی است.

پدیدار ادامه داد: اسلام، برای زندگی انسان، از نظر اعتقادی، اخلاقی و عملی اصول و برنامه‏ هایی را ارائه کرده که اگر به طور دقیق اجرا شوند، حیات طیّبه و بهترین زندگی‏ ها را که همراه با آرامش، رضایت و سرور و شادی اند، برای انسان به ارمغان می‏ آورند.

این کارشناس تصریح کرد: چنین شخصی، مخاطب این سخن خداوند منّان قرار می ‏گیرد که «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً» یعنی ای روح آرامش یافته خشنود و پسندیده به سوی پروردگارت باز گرد.

وی بیان کرد: بررسی دقیق آموزه‏ های اسلامی در باره شادی، نشان می‏ دهد که این آیین، بهترین الگوی شادکامی را تقدیم جامعه بشر کردهاست.

عزاداری ها پررنگ تر از ولادت ها دیده می شود

پررنگ شدن عزاداری ها توسط برخی هیات ها و انجمن های خاص می طلبد که دستگاه فرهنگی ورود محکم تری داشته باشند و با تذکرات لازم از انحرافات مذهبی جلوگیری کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که این اشکال بر جامعه ما وارد است که عزاداری ها پررنگ تر از ولادت ها دیده می شود، افزود: در روایت داریم که ائمه فرمودند «در حزن ما محزون باشد و در شادی ما شاد باشد».

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد اذعان کرد: ولی این عیب در جامعه ما وجود دارد که عزاداری ها را گسترش می دهیم ولی به همان میزان ولادت و مراسم شادی گسترش نمی یابد.

این مسئول گلستانی با تاکید بر اینکه این اشکال به شکل اساسی وارد است، افزود: ما باید به تناسب نیاز، هم عزاداری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: در اسلام توصیه هم شده که باید این فضا و زمینه لطافت و خوشی برای جامعه فراهم شود. امیدواریم که به همان میزان که در عزاداری اهتمام داریم در شادی و جشن ها نیز اهتمام داشته باشیم مشروط به جشن و شادی مشروع باشد.

نگاهی گذرا به تعالیم دینی نشان می دهد، شادی و سرزندگی از آثار ایمان مذهبی است؛ چرا که مذهب بر زمینه های پیدایش شادی سفارش کرده و نشانه هایش را ستوده است. توصیه به شرکت در مجالس شادی مثل مجالس عروسی، ولیمه و اطعام دادن در هنگام ازدواج، تولد فرزند، خرید خانه و برگشت از حج و زیارت که هدف از آنها ایجاد انس و الفت و صفا بین مؤمنان و شاد و مسرور ساختن آنها است، گواه اهمیت دادن دین مبین به مقوله شادی و سرور است.

تاثیرگذاری و نقش ائمه در زمان حیات برای ترویج دین، کمتر مورد توجه بوده است

در این رابطه، دبیر شورای فرهنگ عمومی استان گلستان ضمن تاکید بر گرامیداشت مناسبت های مذهبی به خبرنگار مهر، گفت: اولیا دینی فقط شهادت و وفات نداشتند بلکه این بزرگان نقش آفرینی و تاثیرگذاری زیادی در ترویج اسلام در زمان حیات داشتند که کمتر به آن پرداخته می شود.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت افزود: اغلب شهادت ائمه در شهر بسیار پررنگ تر جلوه می کند تا ولادت این بزرگواران.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان گفت: دهه فاطمی بسیار خوب است اما دهه محسنی از کجا آورده شده؛ در کدام منبع دینی به این موضوع پرداخته شده است.

این مسئول گلستانی خواستار پرداختن به تاثیر ائمه در زمان حیات و نقش آفرینی آنها در مقابل دشمنان اسلام شد و تصریح کرد: نیاز است نسبت به مسائل فرهنگی قدری حساس باشیم اما منظور از حساس بودن استفاده از ظرفیت فیزیکی نیست.

وی تصریح کرد: این کارها دفاع از دین به شمار نمی رود، کارشناسانی که به این موضوع نگاه می کنند خوب می دانند که این واکنش ها بدترین دفاع است؛ همواره بدترین حمله هم اینگونه دفاع به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سفارش به پوشیدن لباس های نیکو و زیبا و زینت کردن و معطر بودن و شادی کردن و شاد ساختن یکدیگر در اعیاد اسلامی، به ویژه عید سعید غدیر و تأکید بر صله ارحام و اطعام دادن و دست دادن و مصافحه با مؤمنان و زیارت آنها و تبسم کردن به رویشان و هدیه دادن به آنها، دلیلی بر توجه اسلام به شاد بودن و شاد زیستن است.