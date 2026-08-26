عباسعلی پورمند در گفت وگو با خبرنگار مهر همزمان با هفته دولت اظهار کرد: باغ الگویی فندق روستای ازانده از توابع پل‌سفید با سطح ۱۷ هزار مترمربع و برخورداری از ۸۰۰ اصله نهال، به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این باغ با سابقه فعالیت ۲۰ ساله، در سال جاری موفق به برداشت ۲.۵ تن فندق شده و به عنوان یک واحد تولیدی الگویی، نقش مهمی در انتقال تجربیات و دانش فنی به باغداران منطقه دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه با اشاره به برنامه‌های حمایتی برای توسعه کشت فندق در شهرستان گفت: هشت هزار اصله نهال فندق میان کشاورزان و باغداران علاقه‌مند توزیع شده است تا زمینه توسعه سطح زیرکشت و افزایش تولید این محصول فراهم شود.

پورمند با بیان اینکه شرایط اقلیمی سوادکوه برای توسعه باغات فندق مناسب است، تصریح کرد: توسعه این محصول می‌تواند ضمن افزایش درآمد باغداران، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی شهرستان را فراهم کند.

وی ادامه داد: باغ الگویی فندق ازانده با ارائه تجربیات عملی و انتقال دانش فنی، می‌تواند الگوی مناسبی برای باغداران منطقه باشد و به توسعه کشت ارقام مناسب و افزایش کیفیت و میزان تولید کمک کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه خاطرنشان کرد: فندق از محصولات با ارزش افزوده بالا در حوزه آجیل و خشکبار است و حمایت از باغداران و توزیع نهال‌های اصلاح‌شده، از اقدامات مؤثر برای افزایش بهره‌وری و تقویت تولید این محصول به شمار می‌رود.