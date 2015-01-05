هروئین بیشترین شیوع مواد مخدر در قم/ فعالیت ۸ کمپ ترک اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلیقه بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: یکی از مسائل مهم در سازمان بهزیستی مسئله آسیب‌های اجتماعی است که مهمترین مسئله در این زمینه اعتیاد است زیرا یک فرد معتاد می‌تواند عوارض بسیاری را در اجتماع ایجاد کند و تبعات منفی را به بار آورد.

وی گفت:‌ عدم اطلاع خانواده‌ها از شیوه فرزندپروری و تربیت فرزندان با ارائه آموزش‌های لازم برطرف می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان قم بیان کرد: اکنون بیش از ۸۵ مرکز ترک اعتیاد سرپایی و هشت کمپ ترک اعتیاد در قم فعال هستند.

وی گفت: با توجه به آمار رسیده از مراکز ترک اعتیاد شیوع مواد در استان قم بیشتر در هروئین و بعد شیشه است.

سلیقه با اشاره به اینکه هدف اصلی اجرای طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف شیشه اطلاع رسانی و تغییر نگرش افراد است، افزود: برخی مصرف شیشه را اعتیاد نمی‌دانند در حالی که مصرف شیشه به شدت اعتیادآور است و بر روی سیستم‌های ادراکی و احساسی تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد.

وی بیان کرد:‌ توانمندسازی معتادین اهمیت بسیاری دارد تا بتوان از این طریق چرخه درمان اعتیاد را کامل کرد.

مدیر کل بهزیستی قم گفت: سازمان بهزیستی در زمینه‌های پیشگیری اولیه، درمان و توانمندسازی فعال است.

وی در خصوص اجرای طرح کارزار رسانه‌ای پیشگیری از مصرف شیشه افزود: این طرح در ۵۰ پایگاه و پنج شهر استان قم شامل قم، قنوات، جعفریه، سلفچگان و طایقان اجرا می‌شود.

سلیقه بیان کرد: در سال ۹۲، هشت هزار و ۴۰۰ نفر برای درمان به مراکز ترک اعتیاد استان قم مراجعه کرده‌اند.

وی گفت:‌ اخیرا سازمان بهزیستی سامانه رصد عوامل خطر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را ایجاد کرده است.

مدیر کل بهزیستی قم عنوان کرد:‌ در گذشته بیشترین شیوع HIV از طریق سرنگ های آلوده بوده است اما اکنون انتقال HIV از این طریق کاهش یافته است.