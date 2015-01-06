بانوی شهر قصه ها صاحبخانه شد/ روی خوش زندگی به «بی بی شهربانو»

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی خبرنگار مهر به سراغ بی بی شهربانو رفته بود و با انعکاس مشکلاتش وی را به سوژه رسانه ها تبدیل کرده بود، یک تخته پتو و یک اجاق نفتی سهم بی بی شهربانو از این دنیای بیکران بود که با سختی در گوشه ای از خیابان های ساری به سبزی فروشی می پرداخت.

بی بی شهر قصه ها، با دستهای پینه بسته، سبد میوه های رنگ به رنگ را جابجا و عرق پیشانیش را پاک می کرد و خطی از سیاهی به جایش می نشاند، اگر چه در گوشه خیابان زندگی می کرد و خانه اش تنها یک پتو و یک اجاق بود، اما دلی به بزرگی یک دنیا و مهری به اندازه یک مادر داشت، نه افسرده است و نه خسته.

به جای کفش زنانه صندل مردانه و به جای دستهای ظریف زنانه، دستهای زمخت و مردانه داشت و روز و شبش را با خورشید و مهتاب، باد و باران و آفتاب گره می زد تا حاصل آن دسترنج، پولی شود که او را از دیگران بی نیاز کند و نان آور خانواده اش باشد.

در شرایطی بی بی شهربانو سوژه خبرنگار مهر شده بود که خانه اش را برای آزادی فرزندش داده بود تا سرپناهش یک تکه پلاستیک شود و زیراندازش یک تکه چوب و پتوی سیاه و پوسیده، اما ناشکری نمی کرد و رازی بود به رضای خدا.

می گفت: مریض است و همچنان حامی خانواده و حافظ خانواده اش و با میوه فروشی فرزندانش را به قول خودش سرو سامان داده است.

چندسالی بود که در گوشه خیابان مومنانه به جنگ سختی ها رفته و از سختکوشی دست بر نداشته بود و نمازهایش را بر زمین سرد خیابان به جا می آورد و حرفهایش را با رهگذران کوچه و محله در میان می گذاشت و اینک در سایه پیگیریهای مهر و همت مسئولان در خانه گرم و باصفایش ماوا گرفته است.

انعکاس گزارش روزگار نامراد بی بی سبزی فروش در ۲۷ آبانماه سال جاری، این بانوی زحمتکش را به تیتر یک رسانه ها تبدیل کرده بود انعکاس گزارش روزگار نامراد بی بی سبزی فروش در ۲۷ آبانماه سال جاری، این بانوی زحمتکش را به تیتر یک رسانه ها تبدیل کرده بود و بی بی شهر قصه ها از گوشه خیابان به سرخط خبرها آمده بود و رسانه ها و مسئولان استان جویای احوال این مادر مهربان بودند.

تا اینکه چند روز پیش و در ۱۱دیماه، تلاشهای جوانان خیر و چند تن از مسئولان به بار نشست و نتیجه داد، پسر شهربانو از زندان آزاد و با پولی که از خیرین جوان جمع آوری شد، خانه ای نیز برای وی تهیه شد و بی بی شهربانو دیگر مجبور نیست، زمستان سرد را در گوشه خیابان سپری کند.

همچنین با همت مدیر کل امور بانوان مازندران و مدیر کل بهزیستی استان پس از بازدید از وضعیت بی بی شهربانو در همان روز دکتر سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران، سه میلیون تومان به حساب شهربانو واریز کرد و وسایل ضروری زندگی از قبیل اجاق گاز، فرش، یخچال، سماور و بخاری گاز سوز را نیز برای وی فراهم کرد تا شهربانو برای همیشه از کنار خیابان خوابیدن و زندگی به دور از امنیت رها شود.

بی بی شهر قصه ها با تقدیر از فعالیت خبرگزاری مهر در انعکاس مشکلاتش می گوید: پس از درج گزارش در این رسانه، دیگر خبرنگاران استان و مسئولان به سراغم آمدند و در سر هر نماز و در کنار سجاده اش دعاگوی کسانی هستیم که با نیت خیرشان، گره ای از مشکلاتم باز کرده اند.

در همان روزی که از محل کار شهربانو بازدید به عمل آمد مبلغ ۳۰ میلیون ریال از محل ودیعه مسکن به حساب شهربانو واریز شد سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران نیز درخصوص کمکهای سازمان بهزیستی به بی بی شهربانو به خبرنگار مهر می گوید: در همان روزی که از محل کار شهربانو بازدید به عمل آمد مبلغ ۳۰ میلیون ریال از محل ودیعه مسکن به حساب شهربانو واریز شد.

وی در ادامه افزود: برای تهیه وسایل ضروری منزل و مایحتاج اولیه زندگی مبلغ دو میلیون و ۵۰۰ هزارتومان داده شد و یکسری وسایل دیگر هم از خود اداره بهزیستی مثل فرش و موکت و قابلمه برای وی فراهم شد.

مدیرکل بهزیستی مازندران تصریح کرد: برای این خانم وام خوداشتغالی نیز در نظر گرفته شده که با تکمیل پرونده می تواند تا سقف ۱۵ میلیون تومان هم وام خوداشتغالی دریافت کند و وضعیت محل کار خود را سرو سامان دهد.

آرام با اشاره با تقدیر از فعالیت خیرخواهانه خبرگزاری مهر گفت: مواردی از قبیل مشکلات بی بی شهربانو را با دادن وام بلاعوض مسکن قابل رفع است. همچنین در موردی دیگر، خانواده ای به دلیل نداشتن ودیعه مسکن دچار مشکل شده بودند و در حال انتقال به امامزاده عباس بودند و سازمان بهزیستی با پرداخت چهار میلیون تومان ودیعه مسکن مشکل مسکن آنان را حل کرد.

اگر خانواده ها و یا زنان سرپرست خانواری در شهر وجود داشته باشند و تحت نظر هیچ سازمانی نباشند بهزیستی این افراد را تحت پوشش قرار می دهد

این مسئول تاکید کرد: اگر خانواده ها و یا زنان سرپرست خانواری در شهر وجود داشته باشند و تحت نظر هیچ سازمانی نباشند بهزیستی این افراد را تحت پوشش قرار می دهد.

وی در پایان گفت : امیدواریم هر کدام از ما با کمک کردن در حد بضاعت خودمان بتوانیم به نیازمندی کمک کنیم تا نیازمند و بی خانمانی را در اطرافمان نبینیم.

دکتر آرام خاطرنشان کرد: احساس وظیفه کردن در مقابل هم نوع در زندگی انسان برکاتی را به همراه دارد که خداوند همیشه نصیب بندگان خود خواهد کرد.

مریم جمشیدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران نیز در خصوص بازدید از زندگی شهربانو گفت: اگر رفتار همه ما بر اخلاق مداری و کمک در میان مردم باشد به گونه ای که به حقوق همدیگر احترام بگذاریم، یکدیگر را دوست بداریم و انسانیت را زیر پا نگذاریم مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه کم رنگ تر می شود.

وی افزود: بهتراست اصل بر محبت و علاج دردها باشد نه شعار و خود نمایی و نگارش مطالبی که هیچ دردی را دوا نمی کند، اینها مثل واژه هایی است که فقط در کتابها می توان نوشت اما می توان آنها را در جامعه ترویج داد.

علی شادمان مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران نیز با اطلاع از وضعیت شهربانو دستور پیگیری و ارسال نامه به فرمانداری و شهرداری ساری رابرای بررسی و کمک به وضعیت وی را داد.

مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران در این خصوص گفت: بهتر است کاری کرد که اصلا انسانی فقیر نباشد و بخشش کار سختی است اما نیت کردن و بخشش کمترین مقدار از آنچه که داریم در کنار کمکهای دیگران زندگی بسیاری را نجات می دهد، فقط کافی است بخواهیم.

از شهربانوی شهر قصه ها، نه از بی بی شهربانوی شهرمان خداحافظی و آروز می کنیم تا در کنارمان، هیچ شهربانوی دیگری از مشکلات زندگی رنج نبرد.

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گزارش: لیلا ناطقی