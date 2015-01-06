۱۳۰۰ بسته آموزشی فرهنگی بین اصناف استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله مصائبی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، با تاکید بر لزوم تغذیه معنوی و فکری اصناف، گفت: این اداره کل در راستای آموزش اصناف و کسبه، نسبت به تهیه یک هزار و ۳۰۰ بسته آموزشی، فرهنگی حاوی لوح های فشره و کتابهای آموزشی اقدام کرده است.

وی افزود: این بسته ها با موضوعات احکام تجارت، مکاسب، خیارات، زکاة، خمس، شراع، بیع، غبن، ربا، کلام خوبان، حدیث ورساله دربین اصناف توزیع شده اند.

این مقام مسئول در حوزه فرهنگ، با بیان این مطلب که اصناف نیازمند حمایت معنوی هستند، تصریح کرد: امروز ما باید بیش از هر زمان دیگر در برابر ارزش های والای اسلامی احساس مسئولیت کرده و با بهره گیری از شیوه های اصولی، نقش راهبردی را در آموزش غیر حضوری اصناف و نهادینه کردن ارزش های اسلامی داشته باشیم.

مصائبی در پایان گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، آمادگی دارد در راستای اجرای سیاست های پیرامون اقتصاد مقاومتی، عملیاتی کردن تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه، با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت کلاس های تخصصی احکام را برای کسبه و تجار برگزار کند.