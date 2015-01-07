جزئیات معاملات سودآور خرید و فروش برق/ معاملات برقی بدون کد ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدي نيا درباره نحوه کسب سود معاملات برق در بورس انرژی، گفت: هرچقدر زمان تحويل كالا (برق) نزديك تر شود قيمت بالاتر مي رود بنابراين در اختلاف قيمت خريد و فروش از طريق كد عام امكان كسب سود وجود دارد.

مدير بازار برق شركت توزيع برق استان تهران با اعلام اینکه اين كسب سود مانند كسب بازدهي در بورس اوراق بهادار كاملا بستگي به عملكرد خريداران و فروشندگان دارد و گاه مي شود بيشتر از حتي سود سپرده بانكي استفاده برد گاه اين امكان فراهم نمي شود، تصریح کرد: از اهداف تشكيل بورس انرژي كشف قيمت برق و ايجاد فضاي رقابتي براي معاملات برق همچون هر نوع كالاي قابل معامله در بورس‌هاي كالايي بود اما با راه اندازي كد عام شركت‌هاي توزيع كه پيش از اين فقط خريدار برق در بورس انرژي و نيروگاه‌ها كه فقط فروشنده برق بودند از طريق كد عام مي توانند روي كالاي برق معامله تجاري انجام دهند.

این مقام مسئول در خصوص نحوه استفاده و مزاياي بهره گيري از كد عام در معاملات بورس انرژي هم توضیح داد: نخستين معامله كد عام توسط شركت توزيع برق استان تهران انجام گرفت تا از اين پس شركت‌هاي توزيع و نيروگاه ها از طريق كد عام بتوانند نسبت به خريد و فروش برق در بورس انرژي اقدام و از اين طريق سود مناسبي را براي خود شناسايي كنند.

وی با اشاره به انجام معامله روي نمادهاي برق در بورس انرژي، اظهار داشت: امكان معامله و خريد و فروش روي برق از طريق كد عام يك راهكار مناسب براي كسب سود براي طرفين عرضه و تقاضاي برق فراهم كرده است.

محمدي نيا افزود: از طرف ديگر از اين طريق شركت هاي توزيع در راستاي خصوصي سازي آرام آرام به ماهيت بنگاه هاي اقتصادي نزديك مي شوند و به عنوان يك بنگاه اقتصادي علاوه بر اينكه همچون گذشته فعاليت خدمات رساني در حوزه برق را انجام مي دهند، مي توانند در كنار آن به عنوان بخش خصوصي فعاليت تجاري و درنتيجه خدمات خود را با كيفيت بهتر ارائه كنند.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه شركت توزيع برق استان تهران از بدو تأسيس شركت بورس انرژي به شكل پايلوت در اين بورس حضور داشته است، تاکید كرد: شركت توزيع برق استان تهران امسال ۲۱۵ هزار مگاوات ساعت برق مورد نياز خود را به ارزش بيش از ۱۲ ميليارد تومان از طريق بورس انرژي تأمين كرد كه البته تنها بخش كوچكي از مصرف مورد نياز توزيع برق تهران بوده اما به عنوان يك طرح پايلوت موفقيت آميز بود.

مدير بازار برق شركت توزيع برق استان تهران ادامه داد: در تهران حدود ۲ ميليون مشترك برق وجود دارد كه مصرف كننده نهايي برق هستند و حدودا به ۱۲ ميليارد كيلووات ساعت برق براي مصرف يك سال مشتركان خود نياز دارد كه پیش بینی می شود براساس برنامه پيش روي وزارت نيرو اين رقم معاملات در بورس انجام شود.

محمدي نيا با بیان اینکه پیش بینی می شود با تأمين اعتبارات لازم براي افزايش و رشد معاملات برق به چشم اندازي كه در برنامه توسعه براي صنعت برق در نظر گرفته شده كمك تا اهداف مدنظر صنعت برق محقق شود درباره چگونگي افزايش اعتبارات مورد نياز شركت هاي توزيع براي خريد برق از بورس انرژي، تبیین کرد: بورس انرژي نهادي مستقل از وزارت نيرو است و نقدينگي كه براي معاملات در اين بستر لازم است نياز به حمايت وزارت نيرو دارد چون در بورس انرژي تمام سازو كارهاي معاملات فراهم است و تنها محدوديت و مشكل موجود عدم نقدينگي مطلوب است كه بايد وزارت نيرو از طريق مكانيزم و تمهيداتي به اين امر بكوشد.

این مقام مسئول درباره نقدينگي مورد نياز براي معامله در كد عام هم توضیح داد: تأمين نقدينگي براي معامله در كد عام وابسته به وزارت نيرو نيست بلكه خود شركتهاي توزيع يا نيروگاه ها مي توانند از حساب خودشان اين حساب را شارژ و اقدام به خريد و فروش نمادهاي چهارگانه برق كنند.

مدير بازار برق شركت توزيع برق تهران در پایان خاطرنشان كرد: اين بازار مي تواند حتي براي اشخاصي كه هيچ فعاليت و وابستگي به صنعت برق ندارند نيز به عنوان يك نگاه تجاري و كسب منفعت مطلوب باشد چون در بورس انرژي هم كالايي چون برق با موعد مشخص تحويل معامله مي شود هم امكان معامله مجدد روي اين كالا مانند معامله روي اوراق بهادار تعريف شده است كه به جذابيت اين بازار و بورس انرژي مي افزايد.