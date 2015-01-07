۴۰ نفر از تجار و بازرگانان جهان اسلام به لرستان سفر می کنند

علی کورانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لرستان جزو استانهای ثروتمند کشور محسوب می شود ولی ظرفیتهای غنی این استان هنوز تبدیل به بالفعل نشده است.

وی عنوان کرد: لرستان نتوانسته از خدماتی که دولت و نظام طی سالهای گذشته به استانهای مختلف ارائه داده در مقایسه با سایر استانهای همجوار مانند اصفهان، مرکزی و خوزستان بهره مند شود و این موضوع باعث نگرانی افکار عمومی در این استان شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه با حضور هوشنگ بازوند در مسئولیت استانداری لرستان این استان در مسیر توسعه قدم های خوبی برداشته است، ادامه داد: در این راستا ظرفیت های خوبی مانند کشت و صنعت لرستان که سال ها در استان تعطیل شده بود فعال شده است.

وی عنوان کرد: کشت و صنعت لرستان دارای هزار و ۳۶۰ هکتار زمین کشاورزی مرغوب، ۹ مگاوات برق و ۵۰۰ لیتر آب در ثانیه بوده و در صورت بهره برداری شرایط اشتغال مستقیم هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم می کند.

کورانی فر ادامه داد: همچنین استاندار لرستان در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی تلاشهای زیادی انجام داده است که برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در لرستان با حضور ایرانیان مقیم امارات از جمله این حرکت ها بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان یادآور شد: همچنین در ادامه فعالیتها و پیگیری های استاندار لرستان شنبه هفته آینده لرستان میزبان ۴۰ تاجر و بازرگان مسلمان از کشورهای جهان اسلام است.

کورانی فر با بیان اینکه افکار عمومی لرستان متوجه این تغییرات در استان شده اند و رضایت مردم در این زمینه احساس می شود، تصریح کرد: انتظار می رود رسانه های استان به مانند همیشه در راستای اطلاع رسانی فعالیتهای صورت گرفته و معرفی ظرفیتهای لرستان تلاش کنند.