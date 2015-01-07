آمریکاحمله پاریس را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ کاخ سفید نیز حمله افراد مسلح به دفتر نشریه ابدو را محکوم کرد.

کاخ سفید روز چهارشنبه حمله افراد مهاجم به نشریه فرانسوی شارلی ابدو در پاریس را که موجب کشته شدن 12 نفر شد، قویا محکوم کرد.