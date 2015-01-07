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۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۳۹

آمریکاحمله پاریس را محکوم کرد

آمریکاحمله پاریس را محکوم کرد

کاخ سفید حمله افراد مسلح به دفتر نشریه ابدو در پاریس را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،‌ کاخ سفید نیز حمله افراد مسلح به دفتر نشریه ابدو را محکوم کرد.

کاخ سفید روز چهارشنبه حمله افراد مهاجم به نشریه فرانسوی شارلی ابدو در پاریس را که موجب کشته شدن 12 نفر شد، قویا محکوم کرد.

کد مطلب 2460380
پیمان یزدانی

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