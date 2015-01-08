قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در خراسان شمالی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دلپسند پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه شورای هماهنگی امور ایثارگران خراسان شمالی، با تأکید بر رفع هر چه سریع تر مشکلات ایثارگران و جانبازان، اظهار داشت: باید همه دستگاه های اجرایی استان با اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به خصوص ماده ۵۱ آن مشکلات این قشر را هر چه زودتر مرتفع کنند.

وی با بیان این که ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در سال ۹۱ ابلاغ شد اما از آن زمان تاکنون به دلیل کمبود اعتبارات دستگاه ها اجرایی نشده است، اضافه کرد: در این راستا می بایست دستگاه های اجرایی دارای بودجه استانی آمار ایثارگران خود را اعلام کنند تا مشکلات ایثارگران در حداقل زمان برطرف شود.

دلپسند با بیان این که در این زمینه استانداری خراسان شمالی نیز پیگیری های لازم را برای حل مشکلات آنها در ستاد وزارتخانه انجام می دهد، افزود: موضوعاتی چون بیمه، درمان، آموزش، مسکن، توانمند سازی و معیشت ایثارگران و خانواده های آنها حداقل خدمت به این اقشار محسوب می شود.

وی با اشاره به ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به خانواده های شهدا و ایثارگران، اظهار داشت: بر اساس این ماده تمامی دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل ۲۵ درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که هر ساله توسط دولت تعیین می شود، را به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت کنند.

دلپسند در ادامه همچنین با تأکید بر این که می بایست فرصت های شغلی مناسب برای ایثارگران نیز در سطح استان فراهم شودف تصریح کرد: در زمینه استخدام و اشتغال در دستگاه های اداری به هر میزانی که مجوز اخذ شود حداقل ۳۰ درصد مشمول ایثارگران است که ۲۵درصد آن بدون آزمون و با معرفی بنیاد شهید در راستای رشته های شغلی تعیین شده صورت گرفته و خانواده های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالاتر اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد می توانند از این سهمیه استفاده کنند.

وی اضافه کرد: پنج درصد مابقی نیز مربوط به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت است که از طریق شرکت در آزمون جذب خواهند شد.

دلپسند در ادامه ایثار و شهادت را مفهومی اثرگذار و حرکت آفرین در جامعه دانست و افزود: ایثار و شهادت آثار و برکات زیادی برای جامعه دارد چرا که این مفاهیم علاوه بر جنبه های فرهنگی و معنوی، ارزش های اجتماعی بالایی نیز در جامعه پدید می آورند.