سینما از ظرفیت‌ حوزه استفاده کند/ هنر، خوراک فکری مردم را تامین کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور و هیئت همراه با بیان اینکه نگاه حوزویان نیازهای اساسی نظام عمیق شده است، اظهار داشت: فضای حوزه علمیه نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست و بسیاری از فرهیختگان حوزه نیازهای فکری و معنوی مردم را شناختهاند.
وی با تاکید بر اینکه صبغه انقلاب اسلامی ایران فرهنگی است، بیان داشت: فرهنگ دایره وسیعی دارد و در حال حاضر زبان ارتباط با مردم زبان فرهنگ است.
حوزه علمیه استعدادهای خوبی در عرصه هنر دارد
عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اینکه بهترین راه ارتباط با ارزشهای دینی مقولات فرهنگی است، افزود: خوشبختانه سینمای ملی در مجموع پیامهای خوبی دارد و برای خانوادهها قابل استفاده است.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان این موضوع که یک فیلم خوب میتواند ارزشهای اخلاقی را نهادینه و ماندگار کند، گفت: یکی از کارهای مهمی که باید نهادی مسئول در رابطه با فیلمها و سریالها انجام دهند یک ویرایش و آسیبشناسی جدی قبل از ارایه و بازتاب آثار است.
وی با تاکید بر اینکه نخبگان حوزوی و دینی باید در نقد و بررسی آثار سینمایی نقش داشته باشند، گفت: وظیفه ما این است که برای مردم خوراک فرهنگی و هنری منزه و پاک تهیه کنیم.
مراقب ورود عرفانهای نوظهور از طریق هنر باشیم
عضو خبرگان رهبری با ابراز تأسف از اینکه اکثر مردم به خوراک جسمی توجه بیشتری دارند و نمیتوانند خوراک مناسبی برای تربیت روحی و فکری خود تهیه کنند، گفت: اگر اهالی هنر ونخبگان حوزه علمیه باهم باشند میتوانند نیازهای اساسی روح و روان جامعه را از کودکی تا بزرگسالی تامین کنند.
مدیر حوزههای علمیه کشور نسبت به ترویج عرفانهای نوظهور از طریق زبان هنر هشدار داد و بیان داشت: حوزه علمیه قم با برگزاری جشنوارههای هنری نشان داد که استعدادهای خوبی برای عرضه آثار دینی دارد.
آیت الله بوشهری با تاکید براینکه اهالی هنر و فرهنگ باید حوزه علمیه را به کار وادار و فعال کند، گفت: وزارت ارشاد باید با حوزه علمیه در کارهای هنری مشارکت بیشتری کند.
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