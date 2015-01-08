رابطه میان جامعه سینمایی و علمای دینی باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله ایوبی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از دستاورد‌ها و توانمندی‌های مدرسه اسلامی هنر در قم که به همراه حبیب ایل بیگی مدیرعامل سینمای جوان کشور، رضا داد دبیر جشنواره فیلم فجر انجام شد، با بیان اینکه کارنامه سینمایی کشور در ‌‌نهایت مطلوب و قابل قبول است، گفت: خوشبختانه مدرسه اسلامی هنر توانسته با حضور فرهیختگان حوزوی مرکز عالمانه‌ای برای تبین ارزش‌های هنری دین ایجاد کند.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد ارتباط عالمانه و درست با جامعه سینمایی نیاز مبرم ماست، گفت: حوزه علمیه می‌تواند بسیاری از مسائل و نیازهای سینما را برطرف کند.

جایگاه فیلمنامه و فیلمنامه نویسی در کشور رضایت بخش نیست

ایوبی با اشاره به اینکه مردم باید از فیلم‌های سینمایی لذت ببرند، گفت: وظیفه حکومت و مسئولان تنها این نیست که مسائل جدی را در سینما مطرح و ترویج کند.

رئیس سازمان سینمایی کشور به ورود نخبگان حوزوی در ژانرهای سینمایی تأکید کرد و گفت: نخبگان و فرهیختگان باید با تحلیل‌های دقیق و درست ژانرهای مرسوم سینمایی، شرایط ایجاد هیجان و لذت در مردم را فراهم کنند.

جایگاه فیلمنامه و فیلمنامه نویسان در سینمای ایران مطلوب نیست

ایوبی با بیان اینکه یک فیلم خوب را فیلمنامه خوب درست می‌کند، گفت: متاسفانه جایگاه فیلمنامه و فیلمنامه نویسان در سینمای ایران مطلوب و گسترده نیست.

وی با بیان اینکه ادبیات ایران تنها ادبیاتی است که با حکومت تقابل و تضاد ندارد، گفت: در بسیاری از حکومت‌ها ادبیات و نخبگان ادبی ساز مخالف با ارزش‌های رایج می‌زنند، در حالی که در طول تاریخ بسیاری از بزرگان ادبی ما برآمده از توده مردم هستند و نسبت به ارزش‌های دینی عرق خاصی دارند.

ایوبی با طرح این مطلب که سینمای دینی تنها این نیست که ارزش‌های واضح دینی را ترویج کند، گفت: هر سینمایی که بتواند ارزش‌های اخلاقی، آزادی و کرامت انسانی را ترویج کند سینمای ارزشی و دینی است.

جامعه سینمایی باید به دنیای پیرامون خود روی خوش نشان دهد

رئیس سازمان سینمایی با بیان اینکه نباید به سمت ایجاد سینمای دوقطبی رفت، گفت: تقسیم کردن سینما به دو قطب ارزشی و غیر ارزشی در سینمای ایران معنا ندارد و همه باید در خدمت ارزش‌های متعالی انسانیت و اخلاقی باشند.

ایوبی با تأکید بر اینکه راه آشنایی با معارف عمیق اسلامی فقه است، گفت: اعتقاد دارم حتی فیلم‌های مسئله دار هم باید در فضای عالمانه بررسی و ارزیابی شود.

وی با بیان اینکه فضای موجود در جامعه سینمایی بسته و محدود است، گفت: متاسفانه جامعه سینمایی دچار روزمرگی است و نتوانسته آنچنان که شایسته است با پیرامون خود ارتباط بگیرد.

رئیس سازمان فرهنگی اکو با اعلام اینکه باید بدگمانی‌ها و سوء تفاهم‌هایی که بین علمای دینی و سینماگران وجود دارد را اصلاح کنیم، گفت: متاسفانه بسیاری از سینماگران احساس می‌کنند که علما و فضلای دینی فقط درپی اصلاح و هدایت آنها هستند و به خواسته‌های آنان توجه ندارند.

ایوبی با تأکید بر اینکه جامعه فرهیخته حوزویان می‌توانند رابطه حوزه دین با سینماگران را علمی و منطقی کنند، گفت: نگاه تخصصی و عالمانه به مقوله هنر اعتماد سینماگران به حوزه را جلب خواهد کرد.