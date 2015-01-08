حمله مسلحانه به نشریه شارلی ابدو هیچ ارتباطی به اسلام ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک روز پس از وقوع حمله مسلحانه به دفتر نشریه فکاهی «شارلی ابدو» در پاریس، هزاران نفر از شهروندان فرانسوی با راهپیمایی در خیابان های پایتخت این کشور یاد 12 قربانی این حمله را گرامی داشتند. در همین حال «توماس دو مایتزره» وزیر کشور آلمان در مورد انتساب این حمله به مسلمانان هشدار داد.

وی طی گفتگویی با روزنامه «زود دویچه سایتونگ» تاکید کرد چنین حملاتی علیه کلیت یک جامعه با تمام ارزش هایش انجام می گیرد. این مقام دولت آلمان همچنین رسانه ها را از پیشداوری و متهم جلوه دادن افرادی که از تروریسم در عراق و سوریه گریخته اند، برحذر داشت.

به گفته دو مایتزره افراد صرفا به خاطر این که پیرو دین خاصی هستند نباید در مظان اتهام قرار گیرند. وی ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم فرانسه به خاطر وقوع این جنایت تاکید کرد حمله روز گذشته ارتباطی با اسلام نداشته و نباید آن را به اسلام و مسلمانان مرتبط کرد.