به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس شهربابک و صنعت نفت آبادان در هفته چهارم لیگ برتر امشب شنبه ۷ شهریور و از ساعت ۱۹ با قضاوت حسین امیدی در ورزشگاه شید سلیمانی شهربابک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد.

شاگردان قاسم شهبا و محمد نوری در این مسابقه تلاش زیادی برای رسیدن به گل و کسب سه امتیاز داشتند، اما در نهایت هیچ‌کدام از دو تیم نتوانستند دروازه حریف را باز کنند تا امتیازات این دیدار تقسیم شود.

با این نتیجه، هر دو تیم با کسب یک امتیاز این مسابقه، ۳ امتیازی شدند. صنعت نفت آبادان با توجه به تفاضل گل بهتر در رده چهاردهم جدول قرار گرفت و مس شهربابک نیز در جایگاه پانزدهم ایستاد.

دو تیم که پیش از این دیدار نیز در جمع تیم‌های پایین جدول قرار داشتند، با این تساوی همچنان برای فاصله گرفتن از انتهای جدول باید در دیدارهای آینده به دنبال کسب پیروزی باشند.