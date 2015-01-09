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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

کوهیایه های مازندران سفیدپوش شد

کوهیایه های مازندران سفیدپوش شد

ساری - مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: کاهش ۱۵ درجه ای دما و نفوذ سامانه سرد، ارتفاعات و کوهستانهای مازندران را سفیدپوش کرده است.

رستم زرودی مدیرکل مدیریت بحران مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، ارتفاعات و مناطق کوهپایه ای پوشیده از برف است، اظهار داشت: خوشبختانه گزارشی از بروز خسارت در استان اعلام نشده است.

وی اظهار داشت: به رغم بارش برف در ارتفاعات، راههای اصلی استان باز بوده و تردد در آن در جریان است اما مسافران و رانندگان باید در عبور از این مسیرها به قوانین و مقرارت توجه ویژه ای داشته باشند.

وی عنوان کرد: سامانه بارشی و سرد که از اواخر روز جهارشنبه در استان حاکم شده است تا ظهر شنبه ادامه دارد.

زرودی یادآور شد: هم اکنون وضعیت هوای استان سرد و ابری است.

 به گزارش هواشناسی مازندران، وضعیت هوای استان، در روز جمعه، نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران و برف، کاهش محسوس دما و از اواخر روز با کاهش ناپایداری و  بیشینه دماي هواي ساری  8 درجه سلسیوس و كمينه دماي هوای ساري یک درجه سلسیوس است.

  

کد مطلب 2461092

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