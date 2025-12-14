  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۷:۴۱

شروع باران های رگباری صبحگاهی در مازندران

ساری- شروع بارش‌های رگباری صبحگاهی در مازندران وضعیت جوی استان را ابری و بارانی و تهدید وقوع سیلاب را بیشتر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش‌های رگباری از صبح یکشنبه در مناطق مختلف غرب مازندران شروع شد و بر اساس اعلام هواشناسی تداوم فعالیت سامانه بارشی می‌تواند موجب کاهش دید افقی لغزندگی محورهای کوهستانی و اختلال در تردد شود

در همین راستا مدیریت بحران مازندران با صدور هشدار نسبت به آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در مناطق مستعد از شهروندان و مسافران خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها مسیل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

مدیریت بحران همچنین بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی تاکید کرد و از کشاورزان و دامداران خواست تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات و دام‌ها در نظر بگیرند.

