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۱۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

جزئیات عملیات تعقیب و گریز در شمال شرق پاریس/عوامل حمله در محاصره پلیس

جزئیات عملیات تعقیب و گریز در شمال شرق پاریس/عوامل حمله در محاصره پلیس

منابع امنیتی در فرانسه اعلام کردند: پلیس این کشور دو برادر به نامهای سعید و شریف کواشی را که عوامل اصلی حمله به مجله شارلی ابدو بوده اند، در منطقه «دامارتان ژول» در شمال شرق پاریس محاصره کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «سعید کواشی» و «شریف کواشی» دو برادر که از عومل اصلی حمله به مجله «شارلی ابدو» بودند در محاصره پلیس قرار گرفته اند.

این دو برادر هم اکنون در یک ساختمان در منطقه «دامارتان ژول» در شمال شرق پاریس تحت محاصره قرار دارند.

پلیس فرانسه در عملیات تعقیب این دو برادر از پنج فروند بالگرد استفاده کرده است.

برخی منابع از وجود دستکم یک گروگان در نزد این دو برادر خبر می دهند.

در تحولی دیگر، «فرانسوا اولاند» نخست وزیر فرانسه امروز در اظهاراتی تاکید کرد: ما در جنگ با تروریسم هستیم نه جنگ علیه دین.

 

کد مطلب 2461165

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