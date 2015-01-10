واکنش اوباما به تحولات پاریس/آمریکا در کنار فرانسه می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «باراک اوباما» در پی حملات انجام گرفته در فرانسه، با اعلام دوباره حمایت کشور خود از کشوری که آن را قدیمی‌ ترین متحد آمریکا نامید، تاکید کرد که واشنگتن همواره در کنار فرانسه باقی خواهد ماند.‎

رئیس جمهور آمریکا گفت: می‌خواهم مردم فرانسه بدانند که امروز ایالات متحده کنار شما ایستاده است. فردا نیز کنار شما خواهد بود.

وی سپس فرانسه را قدیمی‌ ترین متحد آمریکا خواند و تاکید کرد واشنگتن در شرایط کنونی که این حملات رخ داده است، نیروی عملیات ضدجاسوسی خود را با توجه به قوانین این کشور به کار می‌گیرد تا متحد خود را در مقابله با این چالش حمایت کند.

اوباما افزود: ما امیدواریم که این تهدید آخر رفع شده باشد. دولت فرانسه همچنان با تهدید تروریسم مواجه خواهد بود و ناگزیر است که هوشیار باقی بماند. شرایط قابل دگرگونی است. اولاند خاطرنشان ساخته است که آنها هر آن‌چه برای محافظت از مردم آنها لازم است انجام می‌دهند و من فکر می‌ کنم که برای ما هم مهم است که بدانیم فرانسه قدیمی‌ ترین متحد ماست.